Михаил Бабич принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
26 мая 2017 15:53
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26 мая 2017 года в Казани премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
В ходе заседания участники обсудили вопросы развития сотрудничества между странами СНГ, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности, в области геодезии и картографии.
Напомним, что Дмитрий Медведев находится в Казани с двухдневным рабочим визитом. Накануне Премьер-министр РФ провёл в столице Татарстана заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Также он посетил учебные площадки Казанского (Приволжского) федерального
университета и пообщался со студентами, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Использованы материалы официального сайта Правительства России, Правительства Республики Татарстан
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