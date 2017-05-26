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Новости /  Политика /  Политика региона  

Михаил Бабич принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ

26 мая 2017 15:53
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26 мая 2017 года в Казани премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Председатель Правительства РФ прибыл на заседание в Казанскую Ратушу в сопровождении полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

26 мая 2017 года в Казани премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В ходе заседания участники обсудили вопросы развития сотрудничества между странами СНГ, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности, в области геодезии и картографии.

Напомним, что Дмитрий Медведев находится в Казани с двухдневным рабочим визитом. Накануне Премьер-министр РФ провёл в столице Татарстана заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Также он посетил учебные площадки Казанского (Приволжского) федерального
университета и пообщался со студентами, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Использованы материалы официального сайта Правительства России, Правительства Республики Татарстан    
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26 мая 2017  15:53
26 мая 2017 года в Казани премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
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