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Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Москве

14 февраля 2017 15:44
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На заседании были рассмотрены вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий регионов Центрального федерального округа.
14 февраля 2017 года в Москве полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством председателя НАК, Директора ФСБ России Александра Бортникова.

На заседании были рассмотрены вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий регионов Центрального федерального округа.

Было отмечено, что в 2015-2016 годах в ЦФО предотвращено шесть преступлений террористической направленности. При этом пресечена преступная деятельность 21 бандита. Кроме того, задержано 62 участника международных террористических
организаций, ликвидировано 12 религиозно-экстремистских ячеек. К уголовной ответственности привлечено 269 их членов и пособников.

Складывающаяся обстановка требует от антитеррористических комиссий принятия мер по повышению уровня координации органов государственной власти и местного самоуправления в сфере профилактики террористических угроз. Председателям
антитеррористических комиссий поручено взять под личный контроль реализацию мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, в том числе объектов предстоящего проведения спортивных мероприятий Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу.

В ходе обсуждения была выработана согласованная позиция участников заседания и определены меры, направленные на совершенствование важных элементов системы противодействия терроризму в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба ПФО. 
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