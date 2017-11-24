Михаил Бабич и Рустам Минниханов открыли ледовый дворец в Тюлячинском районе Татарстана
24 ноября 2017 18:03
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Михаил Бабич и Рустам Минниханов вышли на лед, чтобы выполнить символическое вбрасывание шайбы перед началом товарищеского матча между командой ветеранов хоккея Республики Татарстан и командой «Тюлячи» (четырехкратные победители первенства Республики Татарстан, двукратные победители Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой среди сельских команд, обладатели кубка Поволжской
любительской хоккейной лиги сезона 2016-2017 годов).
«В России по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уже много лет реализуется масштабная государственная программа по строительству ледовых дворцов, дворцов спорта, бассейнов и всей спортивной инфраструктуры, необходимой не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта. Но особое чувство испытываешь, когда такие по-настоящему дворцы открываются совсем в небольших по меркам нашей России муниципальных районах, как Тюлячинский. И особое чувство испытываешь, когда на лед выходят хоккейные команды сельских поселений. Я вас уверяю, такого не было ни в советские времена, ни в постсоветской истории. И сейчас мы выходим на тот уровень, когда страна, когда Татарстан могут позволить себе создавать такую спортивную инфраструктуру и условия в городах и районах, чтобы спорт стал массовым», – сказал Михаил Бабич во время торжественной церемонии.
Полпред отметил, что это уже 41-ый ледовый дворец, который открылся в Республике Татарстан. Также в регионе за последние годы начали работать порядка 180 бассейнов, открываются универсальные спортивные залы, чтобы спорт стал доступен и жители смогли тренироваться в самых лучших, современных условиях.
В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика участвует во всех федеральных программах, в том числе направленных на развитие спорта. Рустам Минниханов поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича за поддержку, которую он оказывает республике.
Отметим, что в Приволжском федеральном округе ведется большая работа по развитию массового спорта, одним из направлений которой является поддержка детского и юношеского хоккея. Турнир «Золотая шайба», объединяющий десятки тысяч юных участников, – это одна из визитных карточек округа.
Также в рамках рабочей поездки в Тюлячинский район Татарстана Михаил Бабич и Рустам Минниханов осмотрели спортивный комплекс «Батыр», где ознакомились с проектом районного спортивного кластера, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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На новом катке с искусственным льдом «Тюлячи – Арена» смогут заниматься физкультурой и спортом 360 детей (в том числе ученики близлежащих школ). В спорткомплексе будут работать 20 специалистов, в том числе – 7 тренеров.
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