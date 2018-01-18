Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина" и ознакомились с работой двух резидентов

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Директор технопарка Денис Жидков провел для Михаила Бабича и Дмитрия Азарова презентацию "Жигулевской долины". Он сообщил, что в настоящий момент в технопарке зарегистрированы 184 резидента, и только в 2016 году сумма налоговых отчислений этих компаний в областной бюджет составила более 600 млн рублей. Предполагается, что к 2024 году эта сумма возрастет до 1 млрд рублей.В планах технопарка строительство "Жигулевской долины-2", на ее базе разместить свои опытные производства уже выразили готовность восемь действующих резидентов технопарка.Денис Жидков подчеркнул, что "Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков в стране, и здесь работают как студенческие стартапы, так и крупные компании. Например, среди резидентов такие компании, как BOSCH, "Русские машины", УАЗ.УАЗ фактически перенес в Тольятти свою научно-техническую лабораторию и сейчас здесь ведутся работы над созданием автомобиля УАЗ-Патриот второго поколения. Денис Жидков также рассказал, что резиденты "Жигулевской долины" занимались разработкой узлов для автомобилей проекта "Кортеж" (автомобиль представительского класса для поездок президента России).В сентябре 2017 года в рамках реализации федерального проекта по созданию сети кванториумов на площадке "Жигулевской долины" был открыт детский технопарк "Кванториум — 63 регион". В рамках его работы на безвозмездной основе проходят обучение 500 тольяттинских школьников.Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили занятие по изучение транспортных систем. "Мы рассказываем детям о транспорте в глобальном понимании: принципы работы автомобилей, устройство инфраструктуры и многое другое. Занятия проходят два раза в неделю, курс рассчитан на три года", — рассказал преподаватель "Кванториума" Игорь Ковалев.Дети и подростки с удовольствием посещают занятия, и, по их словам, узнают много нового о привычных вещах. "Я занимаюсь здесь только три недели, но уже узнал много нового. Например, нам рассказывали о принципах устройства электромобилей, их плюсах и минусах, об их перспективах. В школе такого не проходят", — поделился с гостями 14-летний Валентин Поликарпов.Затем Михаил Бабич и Дмитрий Азаров ознакомились с работой двух резидентов "Жигулевской долины".На первом предприятии, ООО "Промметэкс", сейчас проходят испытания образцы антикоррозийного покрытия для автомобильных кузовов.Как пояснил директор предприятия Ахнаф Гарифуллин, фторополимерные добавки в лакокрасочное покрытие позволяют увеличить коррозийную стойкость и стойкость деталей к истиранию в 3-3,5 раза. Причем объем добавки составляет не более 4%.Стоит заметить, что тольяттинское предприятие ведет эту работу совместно с учеными из Владивостока. Разработкой предприятия уже заинтересовался АвтоВАЗ, есть и предложения о сотрудничестве из европейских стран, в частности, из Словении.Кроме того, разрабатываемые добавки могут использоваться в покрытии корпусов морских судов. К примеру, опытный образец краски для ледоколов отправлен на испытания в реальных условиях. Также в планах "Промметэкса" открытие собственного инжинирингового центра на базе площадки "Жигулевской долина 2".Второе предприятие, ООО "БИА", занимается разработкой оборудования для испытания пассивной безопасности автомобилей. "Среди наших заказчиков КАМАЗ, УАЗ, ведем переговоры с ГАЗом. Кроме того, среди наших клиентов — производители автокомпонентов", — рассказал гостям гендиректор компании Виталий Кудряшов. Он добавил, что его компания также сотрудничает с предприятиями ракето-космической отрасли и энергетической промышленности.С 2017 года "БИА" не только производит оборудование, но и сама производит тестирование автомобилей на соблюдение норм безопасности. Михаилу Бабича и Дмитрию Азарову продемонстрировали такие испытания популярной в России модели иномарки."У нас единственное оборудование в России и СНГ, и без нашего заключения новые автомобили выпускать на дороги нельзя", — пояснил Виталий Кудряшов. Кстати, испытания прошли успешно. Директор предприятия добавил, что в планах компании также расширение опытно-производственных площадей на базе "Жигулевской долины-2".Фото: Дмитрий Бурлаков/Волга Ньюс