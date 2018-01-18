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Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина" и ознакомились с работой двух резидентов

18 января 2018 23:50
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В четверг, 18 января, в рамках рабочего визита в Самарскую область полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в сопровождении врио губернатора Дмитрия Азарова в Тольятти посетил технопарк "Жигулевская долина", сообщает Волга Ньюс.

Директор технопарка Денис Жидков провел для Михаила Бабича и Дмитрия Азарова презентацию "Жигулевской долины". Он сообщил, что в настоящий момент в технопарке зарегистрированы 184 резидента, и только в 2016 году сумма налоговых отчислений этих компаний в областной бюджет составила более 600 млн рублей. Предполагается, что к 2024 году эта сумма возрастет до 1 млрд рублей.

В планах технопарка строительство "Жигулевской долины-2", на ее базе разместить свои опытные производства уже выразили готовность восемь действующих резидентов технопарка.

Денис Жидков подчеркнул, что "Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков в стране, и здесь работают как студенческие стартапы, так и крупные компании. Например, среди резидентов такие компании, как BOSCH, "Русские машины", УАЗ.

УАЗ фактически перенес в Тольятти свою научно-техническую лабораторию и сейчас здесь ведутся работы над созданием автомобиля УАЗ-Патриот второго поколения. Денис Жидков также рассказал, что резиденты "Жигулевской долины" занимались разработкой узлов для автомобилей проекта "Кортеж" (автомобиль представительского класса для поездок президента России).

В сентябре 2017 года в рамках реализации федерального проекта по созданию сети кванториумов на площадке "Жигулевской долины" был открыт детский технопарк "Кванториум — 63 регион". В рамках его работы на безвозмездной основе проходят обучение 500 тольяттинских школьников.

Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили занятие по изучение транспортных систем. "Мы рассказываем детям о транспорте в глобальном понимании: принципы работы автомобилей, устройство инфраструктуры и многое другое. Занятия проходят два раза в неделю, курс рассчитан на три года", — рассказал преподаватель "Кванториума" Игорь Ковалев.

Дети и подростки с удовольствием посещают занятия, и, по их словам, узнают много нового о привычных вещах. "Я занимаюсь здесь только три недели, но уже узнал много нового. Например, нам рассказывали о принципах устройства электромобилей, их плюсах и минусах, об их перспективах. В школе такого не проходят", — поделился с гостями 14-летний Валентин Поликарпов.

Затем Михаил Бабич и Дмитрий Азаров ознакомились с работой двух резидентов "Жигулевской долины".

На первом предприятии, ООО "Промметэкс", сейчас проходят испытания образцы антикоррозийного покрытия для автомобильных кузовов.

Как пояснил директор предприятия Ахнаф Гарифуллин, фторополимерные добавки в лакокрасочное покрытие позволяют увеличить коррозийную стойкость и стойкость деталей к истиранию в 3-3,5 раза. Причем объем добавки составляет не более 4%.

Стоит заметить, что тольяттинское предприятие ведет эту работу совместно с учеными из Владивостока. Разработкой предприятия уже заинтересовался АвтоВАЗ, есть и предложения о сотрудничестве из европейских стран, в частности, из Словении.

Кроме того, разрабатываемые добавки могут использоваться в покрытии корпусов морских судов. К примеру, опытный образец краски для ледоколов отправлен на испытания в реальных условиях. Также в планах "Промметэкса" открытие собственного инжинирингового центра на базе площадки "Жигулевской долина 2".

Второе предприятие, ООО "БИА", занимается разработкой оборудования для испытания пассивной безопасности автомобилей. "Среди наших заказчиков КАМАЗ, УАЗ, ведем переговоры с ГАЗом. Кроме того, среди наших клиентов — производители автокомпонентов", — рассказал гостям гендиректор компании Виталий Кудряшов. Он добавил, что его компания также сотрудничает с предприятиями ракето-космической отрасли и энергетической промышленности.

С 2017 года "БИА" не только производит оборудование, но и сама производит тестирование автомобилей на соблюдение норм безопасности. Михаилу Бабича и Дмитрию Азарову продемонстрировали такие испытания популярной в России модели иномарки.

"У нас единственное оборудование в России и СНГ, и без нашего заключения новые автомобили выпускать на дороги нельзя", — пояснил Виталий Кудряшов. Кстати, испытания прошли успешно. Директор предприятия добавил, что в планах компании также расширение опытно-производственных площадей на базе "Жигулевской долины-2".


Фото: Дмитрий Бурлаков/Волга Ньюс 
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Комментарии



Политика региона
18 января 2018  23:50
Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина" и ознакомились с работой двух резидентов
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