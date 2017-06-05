Михаил Бабич и Денис Мантуров в Перми посетили ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса

167

5 июня 2017 года в Перми состоится заседание Совета по промышленной политике Приволжского федерального округа, которое пройдет под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации Михаила Бабича и Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. В заседании Совета примут участие представители Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр», ГК «Внешэкономбанк», а также руководители ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа.Перед началом работы Совета Михаил Бабич и Денис Мантуров посетили АО «Пермский завод «Машиностроитель» и АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», где с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым обсудили ситуацию на предприятиях, посмотрели производство и пообщались с коллективами.Основными направлениями деятельности завода «Машиностроитель» являются разработка, производство, реализация и модернизация отечественной ракетно-космической техники, производство и утилизация ракетно-космических комплексов, производство продукции для авиационной газодобывающей и нефтяной промышленности. Как отметил генеральныйдиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев, предприятие активно реализует ряд инвестиционных проектов, завершает этап реконструкции и технического перевооружения.В ходе посещения АО «УНИИКМ» генеральный директор Владимир Чунаев рассказал о том, как развивается предприятие, и отметил успешное сотрудничество с ФГУП «НПО имени С.А. Лавочкина» по внедрению современных композиционных материалов. Их планируется использовать при производстве космических аппаратов для исследования спутника Земли Луныи планеты Марс. Кроме того, в данный момент в рамках сотрудничества специалисты предприятий проводят опытно-конструкторские работы по внедрению углерод-углеродного композиционного материала в конструкцию космического аппарата «Интергелио-Зонд», который предназначен для его защиты от воздействия солнечной энергии.Оба предприятия – АО «Пермский завод «Машиностроитель» и АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» – активно реализуют ряд социальных программ, прежде всего направленных на улучшение жилищных условия работников и их санаторно-курортное лечение.Затем полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на производственной площадке ПАО НПО «Искра» осмотрели выставочную экспозицию предприятий округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.