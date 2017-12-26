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Новости /  Политика /  Политика региона  

Между правительством Самарской области, федерацией профсоюзов и союзом работодателей сегодня подписано соглашение

26 декабря 2017 15:57
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Соглашение предусматривает обязательства сторон по совместной выработке и ведению единой социально-экономической политики, направленной на развитие производства, повышение уровня жизни населения.
Глава региона Дмитрий Азаров подписал трехстороннее соглашение между областным правительством, федерацией профсоюзов и региональным Союзом работодателей, сообщает guberniatv.ru.

Соглашение предусматривает обязательства сторон по совместной выработке и ведению единой социально-экономической политики, направленной на развитие производства, повышение уровня жизни населения. В числе приоритетов также создание условий для развития экономики, роста производительности труда, стабильной занятости, подготовке квалифицированных кадров и безопасности рабочих мест. 

"Между Правительством области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей сегодня подписано соглашение. Одна из целей документа - ликвидация серых и черных зарплат. ‪Дмитрий Азаров‬: "Нам важно, чтобы люди получали зарплату со всем пакетом социального обеспечения", - сообщается в Твиттере департамента информационной политики.

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Комментарии



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