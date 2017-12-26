Между правительством Самарской области, федерацией профсоюзов и союзом работодателей сегодня подписано соглашение
26 декабря 2017 15:57
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Соглашение предусматривает обязательства сторон по совместной выработке и ведению единой социально-экономической политики, направленной на развитие производства, повышение уровня жизни населения. В числе приоритетов также создание условий для развития экономики, роста производительности труда, стабильной занятости, подготовке квалифицированных кадров и безопасности рабочих мест.
"Между Правительством области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей сегодня подписано соглашение. Одна из целей документа - ликвидация серых и черных зарплат. Дмитрий Азаров: "Нам важно, чтобы люди получали зарплату со всем пакетом социального обеспечения", - сообщается в Твиттере департамента информационной политики.
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