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Новости /  Политика /  Политика региона  

Между Правительством Самарской области и «Союзом машиностроителей России» подписано соглашение о сотрудничестве

29 ноября 2017 20:50
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Соглашением закрепляются принципы, направления, формы взаимодействия, а также определяются полномочия сторон. Его реализация придаст дополнительный импульс развитию машиностроительного комплекса региона.
Сегодня, 29 ноября 2017 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр  Нефёдов принял участие в заседании Регионального совета Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». На мероприятии обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития промышленности Самарской области.

В заседании участвовали: председатель комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Владимир Шаманов, первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», первый заместитель Председателя комитета по экономике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации Владимир Гутенев, председатель Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» Владимир Аветисян, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, члены Регионального совета ООО  «Союз машиностроителей России», руководители предприятий, ректоры высших и руководители средних специальных учебных заведений.

В начале заседания врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра промышленности и технологий Сергей Безруков доложил о состоянии машиностроительного комплекса губернии. По информации Безрукова, в машиностроительном комплексе Самарской области (без учета предприятий в смежных отраслях промышленности) действует более 200 крупных и средних предприятий (43% от общего числа предприятий обрабатывающих производств региона). Среднесписочная численность работников в
машиностроительном комплексе в 2017 году составляет около 128 тыс. человек, что соответствует 12% от общего числа занятых в экономике региона.

Объем отгрузки в машиностроительном комплексе за 10 месяцев 2017 года составил 413,1 млрд. рублей или 55% от общего объема отгрузки предприятиями обрабатывающих производств области. Индекс физического объема производства по обрабатывающим производствам за январь-октябрь 2017 года составил 102,3%. Темп роста отгруженной продукции по отношению к аналогичному периоду прошлого года
за 10 месяцев 2017 года составил 111%.

По объемам отгрузки в машиностроении Самарская область находится на 5-ом месте среди регионов Приволжского Федерального округа.

За 9 месяцев 2017 года предприятия машиностроения региона направили инвестиций более 11 млрд. рублей в основной капитал, на модернизацию и техническое перевооружение 71 млрд. рублей, на НИОКР около 14 млрд. рублей и др.

Александр Нефёдов передал приветствие руководителя Самарской области Дмитрия Азарова и поблагодарил от его имени за то, что заседание регионального совета СоюзМаша проходит с таким высоким представительством. «Один из приоритетов промышленной политики Правительства региона - развитие машиностроительного комплекса, повышение его конкурентоспособности, – подчеркнул  Нефёдов. – Сегодня, в период четвертой технологической революции, мы должны все усилия приложить к тому, чтобы обеспечить технологическое лидерство нашим предприятиям. А для этого необходимо решить несколько задач: модернизация машиностроительного комплекса, наращивание экспортного потенциала отрасли, диверсификация оборонно-промышленного комплекса, подготовка высококвалифицированных кадров и поддержка инновационных разработок».

В решении этих проблем необходим комплексный подход. Его призвано обеспечить соглашение между Правительством Самарской области и Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении, которое сегодня было подписано в рамках заседания регсовета СоюзМаша. Соглашением закрепляются принципы, направления, формы взаимодействия, а также определяются полномочия сторон. Его реализация придаст дополнительный импульс развитию машиностроительного комплекса региона, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
29 ноября 2017  20:50
Соглашением закрепляются принципы, направления, формы взаимодействия, а также определяются полномочия сторон. Его реализация придаст дополнительный импульс развитию машиностроительного комплекса региона.
Между Правительством Самарской области и «Союзом машиностроителей России» подписано соглашение о сотрудничестве
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