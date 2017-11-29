Между Правительством Самарской области и «Союзом машиностроителей России» подписано соглашение о сотрудничестве

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В заседании участвовали: председатель комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», первый заместитель Председателя комитета по экономике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации, председатель Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, члены Регионального совета ООО «Союз машиностроителей России», руководители предприятий, ректоры высших и руководители средних специальных учебных заведений.В начале заседания врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра промышленности и технологийдоложил о состоянии машиностроительного комплекса губернии. По информации Безрукова, в машиностроительном комплексе Самарской области (без учета предприятий в смежных отраслях промышленности) действует более 200 крупных и средних предприятий (43% от общего числа предприятий обрабатывающих производств региона). Среднесписочная численность работников вмашиностроительном комплексе в 2017 году составляет около 128 тыс. человек, что соответствует 12% от общего числа занятых в экономике региона.Объем отгрузки в машиностроительном комплексе за 10 месяцев 2017 года составил 413,1 млрд. рублей или 55% от общего объема отгрузки предприятиями обрабатывающих производств области. Индекс физического объема производства по обрабатывающим производствам за январь-октябрь 2017 года составил 102,3%. Темп роста отгруженной продукции по отношению к аналогичному периоду прошлого годаза 10 месяцев 2017 года составил 111%.По объемам отгрузки в машиностроении Самарская область находится на 5-ом месте среди регионов Приволжского Федерального округа.За 9 месяцев 2017 года предприятия машиностроения региона направили инвестиций более 11 млрд. рублей в основной капитал, на модернизацию и техническое перевооружение 71 млрд. рублей, на НИОКР около 14 млрд. рублей и др.Александр Нефёдов передал приветствие руководителя Самарской областии поблагодарил от его имени за то, что заседание регионального совета СоюзМаша проходит с таким высоким представительством. «Один из приоритетов промышленной политики Правительства региона - развитие машиностроительного комплекса, повышение его конкурентоспособности, – подчеркнул Нефёдов. – Сегодня, в период четвертой технологической революции, мы должны все усилия приложить к тому, чтобы обеспечить технологическое лидерство нашим предприятиям. А для этого необходимо решить несколько задач: модернизация машиностроительного комплекса, наращивание экспортного потенциала отрасли, диверсификация оборонно-промышленного комплекса, подготовка высококвалифицированных кадров и поддержка инновационных разработок».В решении этих проблем необходим комплексный подход. Его призвано обеспечить соглашение между Правительством Самарской области и Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении, которое сегодня было подписано в рамках заседания регсовета СоюзМаша. Соглашением закрепляются принципы, направления, формы взаимодействия, а также определяются полномочия сторон. Его реализация придаст дополнительный импульс развитию машиностроительного комплекса региона, сообщает пресс-служба облправительства.