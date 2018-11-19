Место Игоря Рязанова в думе Самары займет ювелирных дел директор
19 ноября 2018 21:30
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На момент избрания в совет он занимал пост директора ювелирного дома «Топаз», передает «СО» ОНЛАЙН.
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