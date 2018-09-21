Мэрия Тольятти уточнила как тратить деньги на иностранные делегации
21 сентября 2018 20:18
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Если визит официальный — до 2000, а если на встрече будет мэр — то и вовсе 2500, передает «СО» ОНЛАЙН.
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