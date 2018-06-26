Мэрия Новокуйбышевска согласовала КПРФ митинг 1 июля против повышения пенсионного возраста

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Мэрия Новокуйбышевска согласовала КПРФ митинг 1 июля против повышения пенсионного возраста, который пройдет в помещении кинотеатра "Русь". Начало в 11 часов, сообщил Михаил Матвеев в Твиттере.