Мэрия Новокуйбышевска согласовала КПРФ митинг 1 июля против повышения пенсионного возраста
26 июня 2018 20:56
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Мэрия Новокуйбышевска согласовала КПРФ митинг 1 июля против повышения пенсионного возраста, который пройдет в помещении кинотеатра "Русь". Начало в 11 часов, сообщил Михаил Матвеев в Твиттере.
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