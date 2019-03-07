Мэрия Москвы согласовала митинг против изоляции Рунета 10 марта на проспекте Сахарова

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Организатором мероприятия выступила незарегистрированная "Либертарианская партия России". Акция пройдет с 14 до 16 часов на проспекте Академика Сахарова начиная с 13:00. Численность ее составит до 10 тысяч человек.Заявленная цель акции - "демонстрация несогласия граждан России с социально-экономическим и политическим курсом правительства РФ, в том числе выступление против законопроекта сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета, роста цензуры в интернете, против "пакета Яровой", против политических репрессий". Митинги также заявлены в Хабаровске на Комсомольской площади и в Воронеже на Никитинской площади.Мессенджер Telegram позвал пользователей принять участие в протестах. "Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении компании.В Telegram считают, что принимаемый "закон Клишаса" приведет к изоляции российского интернета и введению в России тотальной цензуры. Мессенджер также напомнил, что более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России."Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться - государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения", - говорится в обращении.Законопроект об автономном Рунете12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной Сети. Документ внесли в нижнюю палату глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.Нашумевший законопроект предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит "обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет". В частности, в нем определены правила маршрутизации трафика и описана система контроля их соблюдения.Среди прочего законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также ведомство сможет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. В критических ситуациях управлять сетями должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.Предусматривается, что в случае возникновения угроз устойчивости работе интернета в РФ Роскомнадзором "может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования в определенном правительством РФ порядке, включающем в том числе меры по устранению" соответствующих угроз. С целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ оговорена возможность проведения учений.В поддержку законопроекта ранее выступили в Минкомсвязи, Роскомнадзоре, ФСО и ФСТЭК. В то же время эксперты АНО "Цифровая экономика" и рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве критически оценили документ. Они отмечали, что переход управления интернет-трафиком к Роскомнадзору может угрожать стабильности интернет-соединений. Кроме того, авторы отзывов указывали на то, что принятие закона потребует выделения дополнительных средств.Свой отзыв на законопроект обнародовало и правительство. Его авторы поддержали документ, но заявили о необходимости его доработки ко второму чтению в Госдуме. В отзыве отмечается, что из законопроекта неясно, о каких угрозах целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета и сети связи общего пользования идет речь.В связи с этим непонятно, в каких случаях и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования, и какие иные лица, кроме операторов связи, собственников и (или) владельцев сетей связи, обязаны выполнять указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования.Кроме того, в отзыве говорилось, что законопроект содержит значительное количество положений, которыми предусматривается наделение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в сфере связи (Роскомнадзор), функциями регулятора деятельности в данной сфере, что должно относиться к полномочиям федерального министерства или правительства Российской Федерации.Наконец, в правительстве также считают, что реализация положений законопроекта, вопреки его финансово-экономическому обоснованию, потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.7 февраля в СМИ появились сообщения, что в бюджете на 2019-2021 годы на создание описанного в законопроекте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заложено около 2 млрд рублей. Вскоре Андрей Клишас заявил, что в паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, на мероприятия по противостоянию угрозам Рунету выделено 20 млрд рублей.По данным источников, изначально общий бюджет проекта "Информационная безопасность" составлял 27,9 млрд рублей. Предполагается, что 20 млрд рублей, о которых сказал Клишас, будут дополнительно внесены в бюджет проекта, но прежде эту сумму нужно будет обосновать.