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Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей

23 августа 2018 22:54
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Задачу по снижению долговой нагрузки глава региона определил одной из приоритетных с первых дней работы в должности.
Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей.

Об этом  Дмитрий Азаров рассказал на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий, отвечая на вопрос о приоритетных задачах в области бюджетной политики.

Задачу по снижению долговой нагрузки глава региона определил одной из приоритетных с первых дней работы в должности. Благодаря комплексным мерам уже к 1 января 2018 года госдолг был сокращен на 3 млрд рублей.
Аналогичного результата удалось добиться и за истекший период 2018 года.

"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем ни получить реструктуризацию на ранее набранные кредиты, ни участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Сегодня мы не можем себе позволить взять дополнительных 10-15 млрд рублей заимствований на реализацию самых важных инвестпроектов. Возможности формировать дефицитный бюджет - нет, только с профицитом, чтобы гасить долги предыдущих лет", - отметил Дмитрий Азаров.

"Оставлять нашим детям, внукам долги - не имеем права. Тот, кто чувствует ответственность, так не поступает. Мы должны, как наши отцы и деды, передавать достояние, то, что может стать отправной точкой для будущих побед и достижений. А о каких победах можно говорить, если нашим потомкам придется с долгами разбираться? Такого допустить не могу!", - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии



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23 августа 2018  22:54
Задачу по снижению долговой нагрузки глава региона определил одной из приоритетных с первых дней работы в должности.
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