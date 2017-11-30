Медведев заявил о поддержке кандидатуры «успешного президента» Путина

138

«Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру и согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия и я лично как председатель партии будем всячески его поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной», — заявил Медведев.Он отметил, что «все зависит от самого кандидата». «Какой способ кандидат избирает, такой способ «Единая Россия» и поддержит», — подчеркнул премьер. По его словам, «Единая Россия» будет готова оказать поддержку Путину, если ему потребуется выдвижение от партии.«В таком качестве в текущем политическом сезоне я себя не вижу», — заключил Медведев.Ранее три источника РБК, близких к Кремлю, говорили, что Владимир Путин сделает объявление об участии в выборах президента после официального назначения выборов, которое состоится с 7 по 17 декабря, но до съезда «Единой России», который пройдет 22–23 декабря. Приоритетным сценарием выдвижения Путина является самовыдвижение, рассказывали близкие к администрации президента источники РБК.Сам Путин пока не объявлял о своем выдвижении.Ближайшие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Следующий глава государства будет управлять страной в течение шестилетнего срока.Фото: gk170.ru