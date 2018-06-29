Медведев задумался о том, как удержать иностранцев в России после ЧМ
29 июня 2018 22:40
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В апреле этого года был принят федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс и позволяет предприятиям после 1 января 2019 года вычеркивать из налогооблагаемой базы расходы на отдых сотрудников. В соответствии с поправками расходы не должны превышать 50 тысяч руб. на человека. Кроме того, речь идет лишь о внутреннем туризме.
Как объяснила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, для мировой практики предложение правительства не новое. «Весь мир платит иностранным туроператорам в той или иной форме с целью стимулирования въездного туризма», — объяснила она. Однако для России этот инструментарий «революционно новый», потому что раньше никакие опробованные способы стимулирования экспорта туристических услуг в стране не применялись.
Что касается целевых стран, о которых упоминается в поручениях Медведева, то речь идет о приоритетных государствах, где целесообразно продвигать Россию. «Они определяются обычно по итогам исследования, анализа запросов, ожиданий, финансовых возможностей туристов в разных странах», — объяснила Ломидзе.
Она подчеркнула, что такой анализ в России никто не проводил, и выразила надежду, что основанием для выбора целевых стран будет именно исследование, а не «накатанная десятилетиями история».
Как заявил агентству ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов, компенсация части затрат на турпоездку в Россию позволит сохранить поток иностранцев после завершения чемпионата мира по футболу. «Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие — большое количество иностранных граждан узнали в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна и что у нас есть различные интересные туристские предложения», — сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проведение чемпионата приведет к увеличению туристического потока в Москву на 10%.
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