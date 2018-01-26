Медведев утвердил программу «добровольного переселения соотечественников», проживающих за рубежом, в Воронежскую область
26 января 2018 23:35
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Программой предусматривается «приоритетное переселение высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».
Правительство рассчитывает, что этот шаг позволит региону привлечь до 2020 года 32 тыс. соотечественников.
Государственная программа содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 года. Она направлена «на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов». Также она должна способствовать решению демографических проблем России.
Похожие региональные подпрограммы были введены с начала 2018 года в Калининградской и Кировской областях.
В 2017 году региональные подпрограммы содействия переселению соотечественников были введены в Оренбургской и Астраханской областях, в республиках Саха, Татарстан и Хакасия и Башкортостан, следует из данных о ходе реализации программы на сайте правительства.
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