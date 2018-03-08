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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников-коррупционеров

8 марта 2018 23:51
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Список с указанием имен и сведений, послуживших основанием для увольнения, будет публиковаться на федеральном портале управленческих кадров. Сведения в публичном реестре планируется размещать сроком на пять лет.
Как информирует РБК, список с указанием имен и сведений, послуживших основанием для увольнения, будет публиковаться на федеральном портале управленческих кадров. Сведения в публичном реестре планируется размещать сроком на пять лет.

Премьер Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно документу в реестр будут включены фамилия, имя и отчество, место работы и должность, с какой был уволен чиновник, положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены и которое послужило основанием для увольнения, а также дата увольнения и дата внесения в реестр.

«Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу https://gossluzhba.gov.ru/reestr/ в виде списка, который сформирован в алфавитном порядке (в формате PDF)», — говорится в постановлении.

Согласно документу сведения о чиновниках будут вноситься в реестр сроком на пять лет. Основаниям для исключения из списка могут служить либо истечение пятилетнего срока, либо отмена акта, явившегося основанием для включения в реестр, либо вступление в законную силу решения суда об отмене подобного акта, либо смерть включенного в реестр лица.

Закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года.


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Комментарии



Политика региона
8 марта 2018  23:51
Список с указанием имен и сведений, послуживших основанием для увольнения, будет публиковаться на федеральном портале управленческих кадров. Сведения в публичном реестре планируется размещать сроком на пять лет.
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