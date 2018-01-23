Медведев утвердил план по снижению смертности от ДТП до нулевой
23 января 2018 23:40
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Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы опубликована на сайте правительства. Достижение ее главного целевого ориентира назначено на еще более отдаленную перспективу — на 2030 год.
«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — говорится в документе.
Комментируя принятие документа, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что ведомства и регионы должны учитывать перспективу появления беспилотного транспорта при разработке мер по воплощению стратегии. «Он уже есть — он имеет локальное распространение, но тем не менее он уже существует. Мы, кстати, договаривались изменить законодательство в этой сфере, и это нужно сделать обязательно», — сказал глава правительства (цитата по ТАСС).
Однако в самой стратегии про беспилотный транспорт нет ни слова. Зато большое внимание уделено анализу статистики ДТП и проблемам, которые их вызывают.
Основные виды ДТП в России — столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В общей сложности на них приходится более 70% всех происшествий и пострадавших в них, следует из приведенных в стратегии данных.
Эксперты правительства подсчитали, что ежегодные экономические потери России от ДТП составляют около 2% ВВП и сопоставимы в абсолютных показателях с валовым региональным продуктом Краснодарского края или Республики Татарстан.
Для того чтобы стратегическая цель по снижению смертности на дорогах стала реализуемой, правительство выделило группы проблем, над решением которых предстоит плотно работать ведомственным экспертам и региональным властям.
В группе риска — водители-новички, получившие права менее двух лет назад. В 2016 году из-за нарушений ПДД такими водителями совершено каждое 13-е дорожно-транспортное происшествие (7,9% от всех ДТП). Увеличилось в 1,8 раза число ДТП с участием нетрезвых водителей, решению этой проблемы будет уделяться особое внимание.
Самая уязвимая группа участников дорожного движения — пешеходы. За десять лет под колесами автомобилей в России погибли 86,4 тыс. человек и более 600 тыс. человек получили ранения, поэтому правительство выделило эту проблему в отдельный блок. В 2016 году 30,8% от общего количества ДТП было связано с наездами на людей. «При этом наезд на пешехода характеризуется особенно высокой тяжестью последствий (11 погибших на 100 пострадавших)», — говорится в документе.
Для того чтобы достигнуть заявленных показателей по снижению смертности, необходимо изменить поведение участников дорожного движения, выработав у них «безусловное соблюдение норм и правил дорожного движения», усовершенствовать дорожную инфраструктуру, упростив участникам дорожного движения выполнение правил ПДД, усовершенствовать организационно-правовые механизмы допуска водителей-новичков, считают в правительстве.
Кроме того, документ ставит целью улучшить помощь пострадавшим в ДТП и межведомственное взаимодействие различных спасательных служб при получении сигнала о возникновении дорожно-транспортного происшествия и непосредственно на месте ДТП.
Для достижения стратегических целей правительство поручило МВД разработать меры по реализации стратегии и рекомендовало всем органам государственной власти в регионах России руководствоваться документом при решении задач в области безопасности ПДД.
Стратегию планируется реализовать в два этапа. Первый этап, подготовительный, должен завершиться к 2020 году. Срок реализации второго этапа — 2021–2024 годы.
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков назвал утвержденный Медведевым план по снижению смертности от ДТП до нулевой «абсолютно голой, ничем не подтвержденной декларацией». «То, что сейчас заявлено, — все это правильно, но это голая декларация. Даже отталкиваясь от сокращения личного состава ГАИ, могу сказать, что идеи, которые озвучены, в случае разработки МВД будут невыполнимы. Потому что одна из проблем пресечения злостных нарушений правил дорожного движения — это то, что пресечения могут выполняться только офицерами Госавтоинспекции, которых сейчас на дорогах практически не осталось. Кто будет останавливать и пресекать грубые нарушения? Камера только фиксирует нарушения», — отметил Лысаков.
По его мнению, законопослушное поведение необходимо формировать с детства. «С детского сада, со школы необходимо внедрять программы уважения к своей и чужой жизни, законопослушание, правила дорожного движения. Все это требует серьезных изменений в школьной программе», — отметил Лысаков. Также, по его мнению, нужно вводить «систему отбора претендентов на водительское удостоверение с помощью специальных психофизиологических тестов». «Эти тесты позволяют определить группу риска, людей агрессивных, немотивированно возбуждаемых, незаконопослушных, но крайне опасных для всех участников дорожного движения. Таких всего порядка 6–7% процентов. Но это достаточно серьезная цифра», — добавил он.
Высокий уровень смертности в России связан с отсталостью дорожно-транспортной инфраструктуры, заявил РБК координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. «Половина погибших — это люди, которые погибли из-за отсутствия элементарных вещей: отбойников, светофоров, дорожек и т.д. То есть банальных элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, которые настолько примитивны, что мне даже о них стыдно говорить. Если бы отбойники были на трассах, то тяжесть последствий ДТП была бы гораздо меньше, потому что отбойник предотвращает самые страшные встречные столкновения», — отметил он.
По мнению Шкуматова, устаревший автопарк также является одной из причин смертности на дорогах. «Современные автомобили, как правило, гораздо безопаснее, чем автомобили производства 20-летней давности, не говоря об автомобилях «ВАЗ-2106». Никто не заморачивается темой обновления [автопарка], например утилизацией морально устаревших машин c точки зрения безопасности», — добавил он. Шкуматов считает, что достичь нулевой смертности на дорогах не получится, даже если запретить все автомобили. «Некий естественный уровень аварийности и несчастных случаев, он всегда будет, вне зависимости от каких-то регулирующих мер», — добавил он.
Правила дорожного движения «написаны кровью», сказал в беседе с РБК директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. По его словам, ежегодно в авариях на дорогах гибнут около 20 тыс. россиян. «[Достижение нулевой смертности] весьма амбициозная, но достижимая задача, ведь еще десять лет назад эта цифра была порядка 36 тыс. человек», — отметил специалист. «85% гибнут из-за собственных необдуманных действий. В основном это молодые люди, экономическое ядро государства», — подчеркнул Мельников.
Повышать культуру вождения, по мнению Мельникова, нужно «не в формате назидания», а с помощью социальной рекламы, программ на радио и телевидении, тренингов в школах и соцучреждениях.
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