Медведев раскрыл параметры новой пенсионной реформы

Пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет к 2028 году.Пенсионный возраст для женщин будет повышен до 63 лет к 2034 году., кого коснется повышение возраста выхода на пенсию, станут мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р​.: они выйдут на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.​Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионерам почти на 1 тыс. руб. в год.Возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые начисляются тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).Возраст выхода на пенсию досрочников будет увеличен на восемь лет для педагогов, медсотрудников, а также творческих работников, а также до 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, которые работают на Крайнем Севере или в местах, приравненных к районам Крайнего Севера., кто работает в тяжелых условиях (шахтеры, железнодорожники и др.).Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, например женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и некоторых других категорий граждан.