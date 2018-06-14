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Медведев раскрыл параметры новой пенсионной реформы

14 июня 2018 17:29
Рассказываем, как изменятся сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан и кого решение кабмина не затронет.
Глава правительства Дмитрий Медведев раскрыл параметры новой пенсионной реформы. Главное о ней — в обзоре РБК.

Повышение пенсионного возраста будет поэтапным и начнется с 1 января 2019 года.

Пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет к 2028 году.

Пенсионный возраст для женщин будет повышен до 63 лет к 2034 году.

Первыми, кого коснется повышение возраста выхода на пенсию, станут мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р​.: они выйдут на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

​Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионерам почти на 1 тыс. руб. в год.

Возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые начисляются тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).

Возраст выхода на пенсию досрочников будет увеличен на восемь лет для педагогов, медсотрудников, а также творческих работников, а также до 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, которые работают на Крайнем Севере или в местах, приравненных к районам Крайнего Севера.

Эта инициатива не коснется тех, кто работает в тяжелых условиях (шахтеры, железнодорожники и др.).
Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, например женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и некоторых других категорий граждан.


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Комментарии



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14 июня 2018  17:42
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14 июня 2018  17:29
Рассказываем, как изменятся сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан и кого решение кабмина не затронет.
Медведев раскрыл параметры новой пенсионной реформы
Рассказываем, как изменятся сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан и кого решение кабмина не затронет.   Политика региона
0
14 июня 2018  17:14
Социальную пенсию по старости женщины будут получать в 68 лет, а мужчины — в 70 лет. Такую пенсию получают те, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж.
Тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж, правительство предложило платить социальную пенсию с 70 лет
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