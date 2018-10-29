Медведев пригрозил ввести пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

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— Несмотря на принятые меры, в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин, и, как мы договаривались, необходимо переходить к следующему этапу, — отметил Медведев.По словам главы правительства, он хотел бы, чтобы Минэнерго страны провело в ближайшее время консультации с российскими нефтяными компаниями для урегулирования ситуации без введения пошлин.— Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определённое соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, — резюмировал он.Ранее в российском Министерстве энергетики рассказали, как будут расти цены на топливо в следующем году. Ещё раньше о том, что бензин и дизельное топливо будут дорожать лишь в пределах инфляции, говорил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов. По словам зампредседателя кабмина, такая динамика была учтена в прогнозах социально-экономического развития, которые вместе с бюджетом вносились в ГД. Он исключил резкий рост цен на топливо.Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина