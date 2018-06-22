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Медведев предложил принять льготы для нефтяников до конца июля

22 июня 2018 16:07
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Российское правительство намерено в ближайшее время направить в Госдуму параметры завершающего этапа налогового маневра в нефтегазовой сфере, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Нефтяникам сохранят действующие льготы по НДПИ.
Правительство намерено в ближайшие недели завершить рассмотрение параметров налогового маневра в нефтегазовой сфере, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров, передает РБК.

«Были проведены согласования, встречи с представителями отрасли. Сегодня мы их также обсудим. В ближайшее время параметры нужно будет внести в Государственную думу, чтобы коллеги смогли их рассмотреть до конца весенней сессии (до 29 июля. — РБК)», — сказал Медведев. Налоговый маневр предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых, нефти и газового конденсата (НДПИ).

«Эти изменения начнут действовать со следующего года в течение шести лет. Чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на цены, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ. Речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ на месторождениях в ЯНАО», — отметил Медведев.

«Пониженные ставки НДПИ останутся для месторождений с так называемыми сложными условиями для выработанных месторождений, малых участков недр и для так называемой трудноизвлекаемой нефти», — указал премьер.

Предлагается также использовать механизм отрицательного акциза, добавил он. «Нефтеперерабатывающие заводы, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса, получат вычет по акцизу на нефть. Такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства также прокомментировал ситуацию с ценами на бензин. Он сказал, что в целом «ситуация на рынке стабильна», а меры правительства, которое с 1 июня снизило акцизы на топливо, «дали эффект». Но тем не менее все равно нужно следить за всеми процессами, которые происходит на нефтяном рынке и на рынке бензина», — добавил Медведев.

«В рамках механизма отрицательного акциза планируется дополнительная составляющая, которая будет учитывать логистическое и географическое отставание нефтеперерабатывающих заводов», — сказал в ходе брифинга министр энергетики Александр Новак. По его словам, это должно приблизить экономические условия работы удаленных от рынков сбыта заводов к условиям, в которых находятся предприятия вблизи рынков сбыта или возле портов. «Это тоже один из результатов разработки проектов закона, его согласования с Министерством финансов, и эта составляющая будет учтена», — сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Козак после заседания правительства сообщил журналистам, что кабинет одобрил завершение маневра. По его словам, федеральный бюджет в течение шести лет получит от такой меры 1,3–1,6 трлн руб.

«Основной целью [проекта] является более эффективное распределение таможенной субсидии, которая сегодня предоставляется в виде экспортной пошлины и дифференциации ее относительно нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул Новак.

О том, что правительство приступило к завершающему этапу налогового маневра, Медведев рассказал на прошлой неделе. Эта мера стала одним​ из элементов формирования налоговой системы на следующие шесть лет (наряду, например, с повышением НДС).


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Комментарии



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22 июня 2018  16:07
Российское правительство намерено в ближайшее время направить в Госдуму параметры завершающего этапа налогового маневра в нефтегазовой сфере, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Нефтяникам сохранят действующие льготы по НДПИ.
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