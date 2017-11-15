Я нашел ошибку
Главные новости: 
Владимир Путин также поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
Владимир Путин утвердил 24 показателя эффективности региональных органов власти
Изменения в ряде нормативных актов позволят сократить число процедур при подключении дачников к электроэнергии.
Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников
Автомобиль будет продан на аукционе Sotheby’s. Выручка пойдет на благотворительность.
Ватикан продаст с аукциона подаренный папе римскому Lamborghini
Большинство нарушений касается некорректной маркировки продукции.
Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу
Предлагаемые изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.
Роскомнадзор будет проверять владельцев СМИ на наличие родственников-иностранцев
Самарскую область представят 7 конкурсантов.
С 15 по 17 ноября в Крыму будет работать Российская национальная премия «Студент года – 2017».
Ожидается, что город посетят около 500 тысяч туристов.
В Самаре решают, чем кормить туристов на ЧМ-2018
В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами.
Известный самарский блогер Денис Кортунов принял предложение Дмитрия Азарова стать советником
сегодня  Четверг, 16 ноября, 00:10
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 60.25
0.63
EUR 71.17
1.49
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников

15 ноября 2017 23:24
61
Изменения в ряде нормативных актов позволят сократить число процедур при подключении дачников к электроэнергии.
Как сообщает РБК, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности энергетической инфраструктуры для членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Документ внесло Министерство энергетики. Изменения в ряде нормативных актов позволят сократить число процедур при подключении дачников к электроэнергии.

Также в постановлении устанавливаются основания для ограничения потребления электроэнергии для дачников, которые заключили индивидуальный договор с поставщиками мощностей.

«Принятые решения будут способствовать повышению доступности энергетической инфраструктуры в отношении членов СНТ и индивидуальных потребителей», — указывается в справке к постановлению.

Ранее Медведев подписал постановление, которым утверждаются новые требования к светильникам и электрическим лампочкам. Подписанный главой правительства документ предусматривает снижение энергозатрат на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

Новые требования будут применяться в два этапа, первый из которых начнется в июле 2018 года и закончится в декабре 2019 года. Второй этап стартует с января 2020 года. В требованиях говорится о том, что время зажигания лампочек на первом этапе не должно быть не более 2 секунд, на втором этапе — не более 1,5 секунды для лампочек мощностью менее 10 Вт и не более 1 секунды для ламп мощностью более 10 Вт.

Время зажигания до достижения 60% установившегося светового потока на первом этапе должно быть менее 60 секунд, а на втором — менее 40 секунд. Общий индекс цветопередачи как на первом, так и на втором этапе составляет не менее 80.

В России ежегодно тратится около 109 млрд кВт/ч на освещение (около 12% от общего потребления электроэнергии). В справке к постановлению уточняется, что потенциал энергосбережения в освещении составляет примерно 60 млрд кВт/ч в год.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 ноября 2017  23:34
Владимир Путин также поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
Владимир Путин утвердил 24 показателя эффективности региональных органов власти
Владимир Путин также поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей... Политика региона
35
15 ноября 2017  23:24
Изменения в ряде нормативных актов позволят сократить число процедур при подключении дачников к электроэнергии.
Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников
Изменения в ряде нормативных актов позволят сократить число процедур при подключении дачников к электроэнергии.  Политика региона
60
15 ноября 2017  21:14
В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами.
Известный самарский блогер Денис Кортунов принял предложение Дмитрия Азарова стать советником
В пять развернутых пунктов Денис аргументирует, почему его назначение — удачный и полезный для города выбор, и кратко делится возможными планами.  Политика региона
153
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1859
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1296
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1181
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4299
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1574
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8456
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2334
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9235
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2727
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1322
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1664
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1559
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1305
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2936
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2756
Весь список

Мероприятия
В СамГТУ прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками
В Кинеле состоялся областной праздник «Отец. Отчество. Отечество»
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда