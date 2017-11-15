Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников
15 ноября 2017 23:24
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Документ внесло Министерство энергетики. Изменения в ряде нормативных актов позволят сократить число процедур при подключении дачников к электроэнергии.
Также в постановлении устанавливаются основания для ограничения потребления электроэнергии для дачников, которые заключили индивидуальный договор с поставщиками мощностей.
«Принятые решения будут способствовать повышению доступности энергетической инфраструктуры в отношении членов СНТ и индивидуальных потребителей», — указывается в справке к постановлению.
Ранее Медведев подписал постановление, которым утверждаются новые требования к светильникам и электрическим лампочкам. Подписанный главой правительства документ предусматривает снижение энергозатрат на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.
Новые требования будут применяться в два этапа, первый из которых начнется в июле 2018 года и закончится в декабре 2019 года. Второй этап стартует с января 2020 года. В требованиях говорится о том, что время зажигания лампочек на первом этапе не должно быть не более 2 секунд, на втором этапе — не более 1,5 секунды для лампочек мощностью менее 10 Вт и не более 1 секунды для ламп мощностью более 10 Вт.
Время зажигания до достижения 60% установившегося светового потока на первом этапе должно быть менее 60 секунд, а на втором — менее 40 секунд. Общий индекс цветопередачи как на первом, так и на втором этапе составляет не менее 80.
В России ежегодно тратится около 109 млрд кВт/ч на освещение (около 12% от общего потребления электроэнергии). В справке к постановлению уточняется, что потенциал энергосбережения в освещении составляет примерно 60 млрд кВт/ч в год.
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