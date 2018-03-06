Медведев поручил министерствам изменить систему уплаты страховых взносов в ФОМС за неработающих

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Сейчас взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за трудоспособное неработающее население платят регионы. В Минздраве подтвердили получение поручения и сказали, что работа над его выполнением идет. «В установленном порядке позиция и предложения будут направлены в правительство», — заявили РБК в Минздраве. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась пояснить, о каких именно механизмах «совершенствовании порядка исчисления и уплаты взносов» идет речь и попросила обратиться в пресс-службу вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец. РБК ожидает ответа от пресс-службы вице-премьера.О «целесообразности перераспределений полномочий по указанному вопросу» ранее высказывалась глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она предлагала освободить регионы от уплаты взносов в ФОМС за неработающее население. «Сегодня за неработающее население платят субъекты. Это достаточно большая сумма — 618 млрд руб., это почти 7% расходной части их бюджетов. Но это не свойственные для субъектов платежи. Мне кажется, настало время подумать и освободить их от не свойственных для субъектов взносов за страхование неработающего населения», — заявляла она.На Гайдаровском форуме в январе 2018 года Голикова сообщила о возможности передачи платежей регионов за неработающих на федеральный уровень. «Ни для кого не секрет, что, возможно, речь может идти о передаче на федеральный уровень платежа за неработающее население с соответствующим закреплением делегированных полномочий за регионами», — заявила она.Помимо переноса выплат за неработающее население в центр ранее обсуждались и другие способы снять эту нагрузку с регионов. Осенью 2016 года Ольга Голодец заявляла о разработке Министерством труда законопроекта, который должен был ввести платеж в ФОМС с самих неработающих. Этот платеж получил в СМИ название «налог на тунеядство», хотя Дмитрий Медведев просил отказаться от этого наименования. «Сейчас разрабатывается проект закона, по которому граждане, выбравшие для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры», — рассказывала вице-премьер по социальной сфере во время правительственного часа в Совете Федерации в сентябре 2016 года.Осенью 2016 года Минздрав и Минэкономразвития не поддержали введение этого налога. Размер такого налога мог бы составлять 20 тыс. руб. в год, позже уточнял глава Минтруда Максим Топилин. Он пояснял, что это — сумма налога с МРОТ работающего человека за год и взноса региона за неработающего в Фонд ОМС. В феврале 2016 года Топилин говорил, что в России «всерую» работает около 15 млн человек, из-за чего бюджет теряет 500 млрд руб. взносов в год.​В конце зимы 2017 года Ольга Голодец в интервью телеканалу РБК заявила, что вопрос введения «налога на тунеядство» уже не обсуждается». «Мы сейчас эту тему не обсуждаем», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. Сейчас пресс-секретарь Голодец заявил РБК, что поручение Медведева также не означает возвращения правительства к обсуждению темы «налога на тунеядство».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что администрация президента сформулирует позицию по поручению Медведева после того, как министерства представят свои предложения. В четверг Владимир Путин заявил, что финансирование здравоохранения должно вырасти до 4–5% ВВП.Фото: Александр Рюмин / ТАСС