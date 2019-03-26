Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

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Глава правительства пояснил, что в прошлом году власти приняли «непростое, но принципиальное» решение повысить НДС, чтобы найти средства на реализацию национальных проектов. Это решение было «сбалансировано» сохранением льготной ставки на социально значимые товары и сохранением постоянной ставки страховых взносов на уровне 30%, добавил он. Кроме того, завершается подготовка законопроекта, который предполагает включение в Налоговый кодекс неналоговых платежей (сейчас они регулируются подзаконными актами), однако фактически фискальная нагрузка по ним не поменяется.«После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул премьер-министр.Дискуссия о кодификации неналоговых платежей, которые создают дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, продолжается не первый год.К такого рода платежам относят, например, утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду с грузовиков через систему «Платон» и с операторов связи, а также другие подобные платежи. Отчисления в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд также формально являются неналоговыми платежами, однако их регулирует отдельная глава в Налоговом кодексе.Как ранее рассказывал собеседник РБК, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, в полный перечень входит 74 неналоговых платежа, все они регулируются отдельными подзаконными актами, которые определяют базу исчисления, ставки, порядок их уплаты.Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии. Однако в марте 2019 году президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову повременить с его введением, отметив, что «эти неналоговые платежи становятся неподъемными».Фото: соцсети