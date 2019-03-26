Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 марта, 18:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/03:
USD 64.5
0.73
EUR 72.92
0.33
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

26 марта 2019 17:04
65
Он подчеркнул, что на изменение налогов вводится мораторий.
Власти не будут менять налоговую систему в ближайшие шесть лет, передает РБК. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.

Глава правительства пояснил, что в прошлом году власти приняли «непростое, но принципиальное» решение повысить НДС, чтобы найти средства на реализацию национальных проектов. Это решение было «сбалансировано» сохранением льготной ставки на социально значимые товары и сохранением постоянной ставки страховых взносов на уровне 30%, добавил он. Кроме того, завершается подготовка законопроекта, который предполагает включение в Налоговый кодекс неналоговых платежей (сейчас они регулируются подзаконными актами), однако фактически фискальная нагрузка по ним не поменяется.

«После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул премьер-министр.

Дискуссия о кодификации неналоговых платежей, которые создают дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, продолжается не первый год.

К такого рода платежам относят, например, утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду с грузовиков через систему «Платон» и с операторов связи, а также другие подобные платежи. Отчисления в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд также формально являются неналоговыми платежами, однако их регулирует отдельная глава в Налоговом кодексе.

Как ранее рассказывал собеседник РБК, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, в полный перечень входит 74 неналоговых платежа, все они регулируются отдельными подзаконными актами, которые определяют базу исчисления, ставки, порядок их уплаты.

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.

Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии. Однако в марте 2019 году президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову повременить с его введением, отметив, что «эти неналоговые платежи становятся неподъемными».

Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
26 марта 2019  17:04
Он подчеркнул, что на изменение налогов вводится мораторий.
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Он подчеркнул, что на изменение налогов вводится мораторий.  Политика региона
63
26 марта 2019  13:59
Депутаты Самарской губернской думы отклонили законопроект Михаила Матвеева о митингах рядом со школами
Депутаты Самарской губернской думы отклонили законопроект Михаила Матвеева о митингах рядом со школами
Был поддержан проект закона Общественной палаты региона, запрещающий их проведение. Политика региона
116
26 марта 2019  13:42
Мэрию Самары покинул Александр Андриянов
Мэрию Самары покинул Александр Андриянов
Он возглавлял департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Политика региона
144
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1347
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
999
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
995
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4595
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
484
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
773
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
737
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1191
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
906
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
53
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
922
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
987
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1954
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2213
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1324
Весь список

Мероприятия
Муниципальные театры Самары приглашают: афиша к Всемирному дню театра
В Тольятти увековечили память командира отряда, уничтожившего более 1 тысячи фашистов
В Самаре открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Кузнецову
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные