Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сегодня 14 июня состоится церемония открытия Фестиваля болельщиков.
Состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре
Участие в этом приняли 32 волонтёра.
Около стадиона "Самара Арена" были подняты флаги 32 стран - участниц ЧМ-2018
Как Медведев объявлял о повышении НДС и пенсионного возраста на заседании кабмина.
Медведев: «У молодого поколения еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам»
Рассказываем, как изменятся сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан и кого решение кабмина не затронет.
Медведев раскрыл параметры новой пенсионной реформы
Социальную пенсию по старости женщины будут получать в 68 лет, а мужчины — в 70 лет. Такую пенсию получают те, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж.
Тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж, правительство предложило платить социальную пенсию с 70 лет
Законопроект предусматривает увеличение налоговой льготы по транспортному налогу для резидентов ОЭЗ «Тольятти» с 5 до 10 лет.
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными и повышение пенсионного возраста «пройдет постепенно», подчеркнул Медведев.
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Дорогие земляки! Дорогие гости нашего региона! Уважаемые игроки и болельщики, организаторы и волонтеры!
Приветственное обращение главы региона Дмитрия Азарова к гостям и участникам ЧМ-2018 по футболу
сегодня  Четверг, 14 июня, 18:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/06:
USD 63.12
0.78
EUR 74.14
0.77
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

14 июня 2018 16:54
Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными и повышение пенсионного возраста «пройдет постепенно», подчеркнул Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, передает РБК.

«Несмотря на поздний старт по этому вопросу (повышение пенсионного возраста), предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», — заявил премьер-министр.


Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными и повышение пенсионного возраста «пройдет постепенно», подчеркнул Медведев. «Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно, в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно, в возрасте 62 и 57 лет. А у молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам», — сказал глава правительства.

Как сообщали ранее источники РБК, правительство выбрало основным сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, до 63 — для женщин. Такой вариант предлагало министерство первого вице-премьера Антона Силуанова. В правительстве обсуждались еще два варианта повышения, предложенные Минтрудом: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет или до 62 и 60 лет соответственно. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

Медведев в четверг рассказал и о компенсационных мерах в связи с повышением пенсионного возраста. Предлагается рассмотреть возможность более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой стаж работы (40 лет для женщин и 45 для мужчин). Они смогут уйти на пенсию на два года раньше. Кроме того, предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у инвалидов по зрению первой группы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы.

«Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника по льготам. Эти правила останутся без изменений в настоящий период. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста», — сказал Медведев.

Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, в районах Крайнего Севера пошагово выход на пенсию будет достигаться для мужчин в 60 лет и для женщин в 58 лет, заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются».

Медведев подчеркнул, что для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 руб. в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты», — добавил премьер.


Фото из открытых источников



 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 июня 2018  17:42
Как Медведев объявлял о повышении НДС и пенсионного возраста на заседании кабмина.
Медведев: «У молодого поколения еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам»
Как Медведев объявлял о повышении НДС и пенсионного возраста на заседании кабмина.   Политика региона
0
14 июня 2018  17:29
Рассказываем, как изменятся сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан и кого решение кабмина не затронет.
Медведев раскрыл параметры новой пенсионной реформы
Рассказываем, как изменятся сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан и кого решение кабмина не затронет.   Политика региона
0
14 июня 2018  17:14
Социальную пенсию по старости женщины будут получать в 68 лет, а мужчины — в 70 лет. Такую пенсию получают те, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж.
Тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж, правительство предложило платить социальную пенсию с 70 лет
Социальную пенсию по старости женщины будут получать в 68 лет, а мужчины — в 70 лет. Такую пенсию получают те, кто не смог официально наработать необходимый... Политика региона
0
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
0
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
0
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
615
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
В церемонии открытия Фестиваля болельщиков в САмаре 14 июня примут участие 600 артистов
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в большой культурно-развлекательной программе примут участие 600 артистов
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда