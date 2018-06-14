Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
14 июня 2018 16:54
«Несмотря на поздний старт по этому вопросу (повышение пенсионного возраста), предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», — заявил премьер-министр.
Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными и повышение пенсионного возраста «пройдет постепенно», подчеркнул Медведев. «Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно, в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно, в возрасте 62 и 57 лет. А у молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам», — сказал глава правительства.
Как сообщали ранее источники РБК, правительство выбрало основным сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, до 63 — для женщин. Такой вариант предлагало министерство первого вице-премьера Антона Силуанова. В правительстве обсуждались еще два варианта повышения, предложенные Минтрудом: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет или до 62 и 60 лет соответственно. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
Медведев в четверг рассказал и о компенсационных мерах в связи с повышением пенсионного возраста. Предлагается рассмотреть возможность более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой стаж работы (40 лет для женщин и 45 для мужчин). Они смогут уйти на пенсию на два года раньше. Кроме того, предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у инвалидов по зрению первой группы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы.
«Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника по льготам. Эти правила останутся без изменений в настоящий период. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста», — сказал Медведев.
Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, в районах Крайнего Севера пошагово выход на пенсию будет достигаться для мужчин в 60 лет и для женщин в 58 лет, заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются».
Медведев подчеркнул, что для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 руб. в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты», — добавил премьер.
Фото из открытых источников
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