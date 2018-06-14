Медведев объявил о повышении налога на добавленную стоимость в России до 20%
14 июня 2018 15:08
«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», — сказал премьер. Он подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены.
НДС, который переносится в конечные цены всех товаров и услуг, — краеугольный камень российской налоговой и бюджетной системы. В 2017 году федеральная казна собрала 5,1 трлн руб. НДС, или 34% всех доходов бюджета (.xls). В 2018 году правительство рассчитывает собрать за счет НДС на отечественные и импортные товары и услуги почти 5,8 трлн руб.
Общая ставка НДС будет повышена до 20% с 1 января 2019 года, уточнил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эта мера даст бюджету дополнительно более 600 млрд руб. ежегодно начиная с 2019 года. Средства помогут профинансировать «национальные цели развития», определенные майским указом президента, сказал он.
Министр финансов не уточнил, как повышение НДС отразится на потребительских ценах, но увеличение НДС — это по определению инфляционная мера. В то же время Силуанов пообещал, что правительство готовит пакет мер по «компенсации» повышения НДС. Во-первых, правительство расширит возможности бизнеса для ускоренного возмещения НДС. Сейчас Налоговый кодекс предоставляет право на ускоренный способ возмещения НДС, если компания уплатила не менее 7 млрд руб. НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых в совокупности за три предыдущих года — этот порог будет снижен до 2 млрд руб., сообщил Силуанов. Во-вторых, будут сокращены сроки камеральных проверок при возмещении НДС.
В-третьих, правительство отменит налог на движимое имущество (бизнес неоднократно призывал его отменить, называя «налогом на модернизацию»). Наконец, тариф по взносам работодателей на обязательное пенсионное страхование работников будет «бессрочно» зафиксирован на уровне 22% (и 10% при достижении предельной базы по взносам), сказал Силуанов. По действующему законодательству тариф на ОПС должен вернуться на уровень 26% с 2021 года.
По словам Медведева, «чтобы эта нагрузка [от повышения НДС] не падала на людей, все льготы по НДС, на основные социально-значимые товары и услуги будут сохранены». Речь идет о пониженных ставках в отношении продовольствия, детских и медицинских товаров, а также о нулевых ставках на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.
«Налоговые меры, которые мы собираемся принять, позволят обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития, а также поддержать экономический рост — будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства», — сказал Медведев.
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
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