Медведев допустил освобождение от налогов россиян с очень низкими доходами
30 ноября 2017 21:25
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«У нас есть люди с очень низкими доходами, о которых мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно рассматривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с очень низкими доходами вообще налоги не платят», — сказал Медведев, отметив, что есть и люди, которые «способны платить несколько больший налог».
«Все это нужно взвесить и принять окончательное решение», — заключил премьер.
В 2016 году зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что гражданам с низкими доходами могут предложить выплачивать меньший налог на доходы физических лиц, чтобы они направили средства на формирование пенсии в добровольной накопительной системе. Такой вариант рассматривался в рамках подготовки концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предлагался также вариант исключения малообеспеченных граждан из добровольной накопительной системы.
В марте 2017 года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ЦБ и Минфин предложили ввести следующую схему: «Чем бóльшую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот». Например, НДФЛ сократится до 10% для тех, кто будет направлять в ИПК 10% от зарплаты.
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