Медведев: Компании будут лишать права управлять домами после повторных нарушений

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- Определён перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года. За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень пристально, - отметил глава российского правительства.По словам Медведева, нередки случаи ненадлежащего выполнения УК своих обязанностей. Страдают от этого граждане, которые не могут получить оплаченные услуги, оставаясь без воды или света.— Такая практика абсолютно недопустима, её необходимо прекращать. Для этого усиливается контроль, — сказал Медведев.К грубым нарушениям кабмин отнёс ненадлежащее содержание систем газового оборудования, нарушения при эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, неиспытание отопления, ненадлежащее содержание имущества дома и нарушения правил предоставления коммунальных услуг, влекущие за собой угрозу для жизни или здоровья жильцов.