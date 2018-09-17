Медведев: Компании будут лишать права управлять домами после повторных нарушений
17 сентября 2018 23:24
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- Определён перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года. За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень пристально, - отметил глава российского правительства.
По словам Медведева, нередки случаи ненадлежащего выполнения УК своих обязанностей. Страдают от этого граждане, которые не могут получить оплаченные услуги, оставаясь без воды или света.
— Такая практика абсолютно недопустима, её необходимо прекращать. Для этого усиливается контроль, — сказал Медведев.
К грубым нарушениям кабмин отнёс ненадлежащее содержание систем газового оборудования, нарушения при эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, неиспытание отопления, ненадлежащее содержание имущества дома и нарушения правил предоставления коммунальных услуг, влекущие за собой угрозу для жизни или здоровья жильцов.
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