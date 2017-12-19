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Мединский предложил ввести сбор на поддержку отечественного кино — 3% от стоимости каждого билета в кинотеатре

19 декабря 2017 22:51
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Как сообщает РБК, министр культуры России Владимир Мединский во вторник, 19 декабря, озвучил подробности проекта по сбору с выходящих в прокат фильмов, передает корреспондент РБК с заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Если раньше министерство предлагало взимать с иностранного фильма 5 млн руб. за выдачу прокатного удостоверения, то теперь Мединский выступил с инициативой о введении сбора в размере 3% от проката любой картины — и зарубежной, и российской.

«Деньги с каждого проданного билета будут направлены на поддержку отечественного кинематографа. Это даст нам приблизительно не менее 1,5 млрд руб. ежегодно. Они будут поступать в Фонд кино», — добавил глава Минкультуры.

В 2016 году кассовые сборы в российском кинопрокате составили 49 млрд руб., почти 18% из которых пришлись на отечественные картины, свидетельствуют данные «Бюллетеня кинопрокатчика». Всего кинотеатры показали 585 фильмов, большинство из них — 413 картины — зарубежные. Посещаемость достигла 195 млн зрителей.

На поддержку отечественного кино государство в прошлом году потратило, по подсчетам агентства InterMedia, 7,2 млрд руб. Из них 2,9 млрд руб. выделило Министерство культуры, 4,3 млрд руб. — Фонд кино.

По словам Мединского, введение сбора и его размер обсуждались с представителями киноиндустрии. За основу был взят опыт Франции, где подобный сбор уже существует и составляет 12%. «Мы долго эту тему обсуждали с отраслью, звучали разные цифры, — рассказал министр. — Мы предлагаем начать с 3%, его будет платить кинотеатр. Все крупнейшие киносети считают ее разумной. Методику оплаты мы еще будем разрабатывать. По сути, это налог с продаж».

Сейчас кинопрокатчики платят только 3,5 тыс. руб. за прокатное удостоверение. В мае этого года Минкультуры заявило о том, что согласовало с кинопродюсерами введение сбора за выход иностранных фильмов в российский прокат. Размер сбора — 5 млн руб. за один фильм, показанный в кинотеатрах более чем 100 раз. По данным «Коммерсанта», из-за протестов со стороны индустрии в октябре этого года Мединский от этой идеи отказался.


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Комментарии



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