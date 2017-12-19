Мединский предложил ввести сбор на поддержку отечественного кино — 3% от стоимости каждого билета в кинотеатре
19 декабря 2017 22:51
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«Деньги с каждого проданного билета будут направлены на поддержку отечественного кинематографа. Это даст нам приблизительно не менее 1,5 млрд руб. ежегодно. Они будут поступать в Фонд кино», — добавил глава Минкультуры.
В 2016 году кассовые сборы в российском кинопрокате составили 49 млрд руб., почти 18% из которых пришлись на отечественные картины, свидетельствуют данные «Бюллетеня кинопрокатчика». Всего кинотеатры показали 585 фильмов, большинство из них — 413 картины — зарубежные. Посещаемость достигла 195 млн зрителей.
На поддержку отечественного кино государство в прошлом году потратило, по подсчетам агентства InterMedia, 7,2 млрд руб. Из них 2,9 млрд руб. выделило Министерство культуры, 4,3 млрд руб. — Фонд кино.
По словам Мединского, введение сбора и его размер обсуждались с представителями киноиндустрии. За основу был взят опыт Франции, где подобный сбор уже существует и составляет 12%. «Мы долго эту тему обсуждали с отраслью, звучали разные цифры, — рассказал министр. — Мы предлагаем начать с 3%, его будет платить кинотеатр. Все крупнейшие киносети считают ее разумной. Методику оплаты мы еще будем разрабатывать. По сути, это налог с продаж».
Сейчас кинопрокатчики платят только 3,5 тыс. руб. за прокатное удостоверение. В мае этого года Минкультуры заявило о том, что согласовало с кинопродюсерами введение сбора за выход иностранных фильмов в российский прокат. Размер сбора — 5 млн руб. за один фильм, показанный в кинотеатрах более чем 100 раз. По данным «Коммерсанта», из-за протестов со стороны индустрии в октябре этого года Мединский от этой идеи отказался.
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"Это даст нам приблизительно не менее 1,5 млрд руб. ежегодно. Они будут поступать в Фонд кино". Политика региона
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