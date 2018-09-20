Матвиенко заявила, что у России назревает решение выйти из Совета Европы
20 сентября 2018 20:43
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— У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне, — отметила Матвиенко.
Она поясняет, что уже четыре года идут переговоры, которые при этом стоят на мёртвой точке. Что касается планов выйти из Совета Европы, то спикер Совфеда добавляет, что Россию вынуждают сделать этот выбор.
Напомним, ранее Украина пригрозила ПАСЕ выходом в случае возвращения туда России.
Глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд ещё год назад заявил, что организация рассматривает вопрос снятия антироссийских санкций, чтобы не допустить выхода РФ из СЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации России в её правах, однако оба раза санкции оставались в силе.
Фото: соцсети
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