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Матвиенко прокомментировала сообщения о возможных отставках губернаторов

20 марта 2019 15:55
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала плановыми возможные отставки губернаторов в регионах, этот процесс, по ее словам, может завершиться к середине апреля, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время в ряде регионов могут смениться главы администраций.

"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", - сказала парламентарий журналистам.

По ее словам, люди могут покидать свои посты по разным причинам, у кого-то заканчивается второй срок, кто-то переходит на другую работу.
Кроме того, с учетом новых задач, стоящих перед страной, "востребованы новые управленцы с новым видением" наряду с опытными руководителями, добавила она.

"Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", - отметила сенатор. 
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Комментарии



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