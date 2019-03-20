Матвиенко прокомментировала сообщения о возможных отставках губернаторов
20 марта 2019 15:55
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Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время в ряде регионов могут смениться главы администраций.
"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", - сказала парламентарий журналистам.
По ее словам, люди могут покидать свои посты по разным причинам, у кого-то заканчивается второй срок, кто-то переходит на другую работу.
Кроме того, с учетом новых задач, стоящих перед страной, "востребованы новые управленцы с новым видением" наряду с опытными руководителями, добавила она.
"Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", - отметила сенатор.
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