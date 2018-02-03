Матвиенко предложила перенять опыт Великобритании и создать в России министерство одиночества
3 февраля 2018 14:39
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«Надо [применять] все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали <...> Пожилые люди требуют повседневного внимания», — пояснила Матвиенко.
Она заявила, что раньше предлагала создать «министерство счастья» по примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но идея не прижилась. «Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся», — добавила спикер.
Осенью 2017 года глава британского правительства Тереза Мэй назначила главу Минспорта и общества Трэйси Крауч министром одиночества, передавал The Telegraph. Крауч, по данным издания, предстоит разработать правительственную стратегию по борьбе с одиночеством среди британцев.
В 2016 году в Абу-Даби Матвиенко отмечала, что «министерство счастья было бы очень полезно и для России». В ОАЭ подобное ведомство, как сообщала Би-би-си, создано для «удовлетворения стремлений и амбиций народа страны».
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