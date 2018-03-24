Матвиенко предложила отказаться от системы ОМС
24 марта 2018 15:38
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По мнению Матвиенко, специалисты здравоохранения и граждане совершенно справедливо критикуют страховую систему. «Это даже не квазистраховая система», — сказала спикер. «Не нужна такая страховая система, пусть она будет добровольной для граждан», — заявила она.
В частности, Матвиенко раскритиковала деятельность страховых компаний, которые «подключаются», когда государство передает деньги Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Скажите, пожалуйста, сколько средств граждан уходит на содержание этих страховых компаний? Это просто прокладки по перекачиванию денег граждан, — заявила Матвиенко. — А какая эффективность страховой компании? Я в регионе работала, мы этим занимались. Да никакой! Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц. И вы называете это эффективной системой?» Матвиенко также напомнила о деньгах, уходящих на содержание ФОМС.
Спикер предложила сделать добровольную страховую систему, в которой граждане по желанию будут пользоваться услугами частных страховых компаний, поликлиник и больниц. «Зачем вообще эти фонды мы насоздавали столько? Смысл? Напрямую — из федерального бюджета, из регионального бюджета — все по-честному, все прозрачно», — сказала она.
РБК направил запрос в Министерство здравоохранения, Министерство финансов и пресс-секретарю вице-премьера Ольги Голодец, готовит ли правительство реформу ОМС. Глава Минздрава Вероника Скворцова два года назад высказывалась против ликвидации ФОМС и называла такие предложения «популизмом». В пресс-службе ФОМС отказались от комментариев.
В феврале газета «Ведомости» сообщала, что Минфин и Центробанк совместно с крупными страховыми компаниями обсуждают реформу обязательного медицинского страхования, которая предполагала переложить часть финансовой ответственности государства за здоровье граждан на страховые компании. На совещании в Минфине, писала газета, пришли к мнению, что роль страховщиков в сфере ОМС, наоборот, недостаточна и «они только пропускают через себя деньги и анализируют счета». Минздрав тогда рассказал РБК о том, что проект по повышению роли страховых компаний в системе здравоохранения России ведомство инициировало еще два года назад.
Все эти годы страховые компании работали против пациентов и системы пациентов, заявил РБК президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Представьте, что защитой ваших потребительских прав в магазине занимается сам магазин. Тут такая же история, потому что задача этих компаний получать больше, платить меньше», — согласен он с Валентиной Матвиенко.
В 2015 году система ОМС потеряла 30,5 млрд руб., подсчитывали в Счетной палате в конце 2016 года. Эти деньги были потрачены на деятельность страховых компаний-посредников, которые не выполнили свои обязательства, указывали тогда в палате. Год спустя, в конце 2017 года, Счетная палата зафиксировала увеличение тарифов на ряд услуг, оказываемых больницами в рамках системы ОМС, на 26–39%.
«Возврат к советской бюджетной системе в современных условиях невозможен, это — заблуждение», — заявил РБК академик РАН Андрей Решетников. «Нельзя забывать, что система здравоохранения в СССР не имела такого строгого деления на региональные и федеральные полномочия, как современная российская. И если сегодня попытаться вернуться к бюджетной системе, мы получим не единую унифицированную систему и вертикаль, а 85 бюджетных систем по числу регионов, то есть объем гарантий на Камчатке и в Москве будет различаться, а это ровно то, с чем мы боролись все последние годы. Это даст колоссальный толчок для роста платных медуслуг и практического вытеснения бесплатных, что абсолютно антиконституционно», — добавил он.
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