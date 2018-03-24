Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Бельтрама героем. По словам французского лидера, в результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.
Во Франции подполковник Арно Бельтрам, обменявший себя на заложников в супермаркете, скончался от полученных ранений
Кандидат поспорил с Юрием Дудем, что если наберет меньше 15% на выборах, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел».
Павел Грудинин исполнил предвыборное обещание
На сегодняшний день имеется проектная документация обходов 14 городов.
В России появятся 22 новые дороги в объезд городов
Авторами программы разработаны специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Все преподаватели, среди которых есть и носители языков, посетили методические семинары по специфике работы в условиях интенсивного формата обучени
Городских волонтёров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам
Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" – 0:0
В рамках Дня ГТО первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин провел награждение знаками отличия.
В "МТЛ Арене" стартовал Единый день ГТО
Снег на горнолыжных курортах близ Сочи окрасился в красноватый оттенок. По мнению синоптиков, причиной природного явления стала пыль, принесенная ветром с Ближнего Востока.
Гидрометцентр объяснил выпадение в Красной Поляне снега красноватого оттенка пылью, принесенной ветрами с Ближнего Востока
В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.
Тольяттинка в заброшенном гараже в Жигулевске приготовила для себя дезоморфин
сегодня  Суббота, 24 марта, 19:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/03:
USD 57.11
0.27
EUR 70.43
0.12
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Матвиенко предложила отказаться от системы ОМС

24 марта 2018 15:38
194
Спикер Совфеда предложила создать систему, в которой граждане пользовались бы услугами частных страховых компаний и поликлиник добровольно, а на лечение остальных выделять деньги напрямую из бюджета.
Как информирует РБК, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала существующую систему медицинского страхования, назвав ее неэффективной. Об этом она заявила на заседании Научно-экспертного совета при председателе Совфеда, передает «Интерфакс».

По мнению Матвиенко, специалисты здравоохранения и граждане совершенно справедливо критикуют страховую систему. «Это даже не квазистраховая система», — сказала спикер. «Не нужна такая страховая система, пусть она будет добровольной для граждан», — заявила она.

В частности, Матвиенко раскритиковала деятельность страховых компаний, которые «подключаются», когда государство передает деньги Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Скажите, пожалуйста, сколько средств граждан уходит на содержание этих страховых компаний? Это просто прокладки по перекачиванию денег граждан, — заявила Матвиенко. — А какая эффективность страховой компании? Я в регионе работала, мы этим занимались. Да никакой! Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц. И вы называете это эффективной системой?» Матвиенко также напомнила о деньгах, уходящих на содержание ФОМС.

Спикер предложила сделать добровольную страховую систему, в которой граждане по желанию будут пользоваться услугами частных страховых компаний, поликлиник и больниц. «Зачем вообще эти фонды мы насоздавали столько? Смысл? Напрямую — из федерального бюджета, из регионального бюджета — все по-честному, все прозрачно», — сказала она.​

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения, Министерство финансов и пресс-секретарю вице-премьера Ольги Голодец, готовит ли правительство реформу ОМС. Глава Минздрава Вероника Скворцова два года назад высказывалась против ликвидации ФОМС и называла такие предложения «популизмом». В пресс-службе ФОМС отказались от комментариев.

В феврале газета «Ведомости» сообщала, что Минфин и Центробанк совместно с крупными страховыми компаниями обсуждают реформу обязательного медицинского страхования, которая предполагала переложить часть финансовой ответственности государства за здоровье граждан на страховые компании. На совещании в Минфине, писала газета, пришли к мнению, что роль страховщиков в сфере ОМС, наоборот, недостаточна и «они только пропускают через себя деньги и анализируют счета». Минздрав тогда рассказал РБК о том, что проект по повышению роли страховых компаний в системе здравоохранения России ведомство инициировало еще два года назад.

Все эти годы страховые компании работали против пациентов и системы пациентов, заявил РБК президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Представьте, что защитой ваших потребительских прав в магазине занимается сам магазин. Тут такая же история, потому что задача этих компаний получать больше, платить меньше», — согласен он с Валентиной Матвиенко.

В 2015 году система ОМС потеряла 30,5 млрд руб., подсчитывали в Счетной палате в конце 2016 года. Эти деньги были потрачены на деятельность страховых компаний-посредников, которые не выполнили свои обязательства, указывали тогда в палате. Год спустя, в конце 2017 года, Счетная палата зафиксировала увеличение тарифов на ряд услуг, оказываемых больницами в рамках системы ОМС, на 26–39%.

«Возврат к советской бюджетной системе в современных условиях невозможен, это — заблуждение», — заявил РБК академик РАН Андрей Решетников. «Нельзя забывать, что система здравоохранения в СССР не имела такого строгого деления на региональные и федеральные полномочия, как современная российская. И если сегодня попытаться вернуться к бюджетной системе, мы получим не единую унифицированную систему и вертикаль, а 85 бюджетных систем по числу регионов, то есть объем гарантий на Камчатке и в Москве будет различаться, а это ровно то, с чем мы боролись все последние годы. Это даст колоссальный толчок для роста платных медуслуг и практического вытеснения бесплатных, что абсолютно антиконституционно», — добавил он.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
24 марта 2018  15:38
Спикер Совфеда предложила создать систему, в которой граждане пользовались бы услугами частных страховых компаний и поликлиник добровольно, а на лечение остальных выделять деньги напрямую из бюджета.
Матвиенко предложила отказаться от системы ОМС
Спикер Совфеда предложила создать систему, в которой граждане пользовались бы услугами частных страховых компаний и поликлиник добровольно, а на лечение... Политика региона
193
24 марта 2018  14:21
Налоговое бремя «в целом не будет увеличено».
Деньги на решение задач, поставленных в послании президента, будут найдены за счет «улучшения сбора налогов», заявил Силуанов
Налоговое бремя «в целом не будет увеличено».   Политика региона
125
23 марта 2018  21:34
Сейчас согласно законодательству за езду без полиса ОСАГО водителя наказывают штрафом в 800 рублей. Если автомобилем управляет водитель, не вписанный в действующий полис ОСАГО, назначается штраф в 500 рублей. На эти штрафы действует 50% скидка в случае уп
В Правительстве отказались повышать штраф за езду без ОСАГО
Сейчас согласно законодательству за езду без полиса ОСАГО водителя наказывают штрафом в 800 рублей. Если автомобилем управляет водитель, не вписанный в... Политика региона
359
Весь список
Выборы 2018
23 марта 2018  12:21
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Выборы 2018
181
23 марта 2018  11:49
Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. Выборы 2018
188
23 марта 2018  10:49
Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
Советник губернатора Самарской области отмечает, что прошедшие выборы оказались на порядок приличнее многих предыдущих кампаний. Выборы 2018
166
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1230
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
763
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
700
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1483
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
883
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
977
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1582
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
907
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4165
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2370
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2831
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2716
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

На пост главы Самары претендуют 30 человек

2362

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

2181

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

2179
за неделю

На пост главы Самары претендуют 30 человек

3011

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

2972

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

2968
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда