Матвиенко поставила "неуд" главе Рослесхоза за его работу
16 января 2019 19:39
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— У меня нет ничего личного, но за восемь лет вашей работы я могу поставить вам "неуд" за результаты вашей работы, исходя из ситуации, которая есть на сегодняшний день, — сказала Матвиенко.
По её словам, Валентик за восемь лет своего нахождения в должности так и не смог решить проблему незаконной вырубки лесов. Матвиенко призвала его начать более активную работу над вопросом и предоставить доклад через полгода по конкретным предпринятым действиям.
Спикер Совфеда позитивно оценила возможность внедрения эффективной системы "Лес-ЕГАИС", в которой будет учитываться каждое дерево. Также Матвиенко поддержала идею разработать меры по межведомственному сотрудничеству контроля за незаконной вырубкой древесины. Она добавила, что при необходимости следует внести изменения в Лесной кодекс РФ.
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