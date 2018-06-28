Матвиенко назвала запуски почтовых дронов детскими игрушками
28 июня 2018 15:25
144
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 июня 2018 15:25
"По телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники, которые стоят под 2 млн, а они падают и разбиваются." Политика региона
143
27 июня 2018 23:26
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым. Политика региона
600
27 июня 2018 22:07
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности. Политика региона
427
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
40
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
49
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
642
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1901
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
638
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
719
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
170
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
118
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
124
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1149
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2428
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
108
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
498
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
783
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
951
Мероприятия