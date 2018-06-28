Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места
В Самаре Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места
Матчи Чемпионата мира-2018 в Самаре посетили более 163 тысяч зрителей.
Матч между сборными Сенегала и Колумбии на стадионе "Самара Арена" увидели 41 тысяча 970 зрителей
Предприниматели, не успевшие зарегистрировать ККТ до 30 июня 2018 года включительно, лишаются права на налоговый вычет до 18 тыс руб за каждую онлайн-кассу.
УФНС Самарской области организует 30 июня работу "дежурных" налоговых инспекций по регистрации онлайн-касс
Это первая IT-конференция подобного формата в регионе. Она рассчитана на всех, кто работает или планирует работать в IT-сфере, независимо от компаний, опыта или специализации. езависимо от компаний, опыта или специализации.
27-29 июля пройдет первая в Самаре IT-конференция под открытым небом - 404 CAMP
В Самару на футбольный матч между сборными Колумбии и Сенегала прибыли из Москвы и Казани пять бесплатных поездов с болельщиками.
Поезда с болельщиками матча Колумбия - Сенегал прибыли в Самару
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.
Самарские спортсмены завоевали бронзу всероссийской летней универсиады по самбо
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109 участников из 25 регионов страны.
Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту
сегодня  Четверг, 28 июня, 20:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/06:
USD 63.14
0.35
EUR 73.6
0.19
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Матвиенко назвала запуски почтовых дронов детскими игрушками

28 июня 2018 15:25
144
«По телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники, которые стоят под 2 млн, а они падают и разбиваются. И почтальоны, которые получают 6–7 тыс., смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в беспилотники играть, а не руководителем почты пиаром заниматься неправильным», передает РБК в Твиттере. 

Видео здесь
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
28 июня 2018  15:25
Матвиенко назвала запуски почтовых дронов детскими игрушками
"По телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники, которые стоят под 2 млн, а они падают и разбиваются."  Политика региона
143
27 июня 2018  23:26
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.
Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост сенатора от Москвы в Совете Федерации
Политологи называют его переход в верхнюю палату ожидаемым.   Политика региона
600
27 июня 2018  22:07
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности.
Дмитрий Азаров: "Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет"
Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности.  Политика региона
427
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
40
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
49
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
642
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1901
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
638
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
719
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
170
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
118
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
124
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1149
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2428
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
108
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
498
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
783
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
951
Весь список

Мероприятия
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда