Матвиенко назвала недопустимой жизнь владельцев авиакомпаний за границей
15 февраля 2018 22:49
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«И к крупным, и к мелким собственникам авиакомпаний [должны быть] одинаковые требования безопасности. Может быть, необходимо ввести новые требования к собственникам, чтобы и они неукоснительно выполняли эти требования», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о возможных причинах катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний».
Глава Совета Федерации назвала недопустимой ситуацию, когда хозяин российский авиакомпании живет за границей и не контролирует ее работу.
«Авиакомпания — это не торговая палатка», — отметила Матвиенко.
В то же время она выступила против «искусственного» сокращения числа работающих на российском рынке авиакомпаний, отметив, что такой шаг приведет к росту цен на билеты и ухудшению качества перевозок.
«Конкуренция во всех сферах и здесь — двигатель прогресса, двигатель отрасли. Нельзя довести до того, чтобы была монополия на этом рынке», — сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее в среду первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в парламенте за сокращение числа авиакомпаний.
«Наличие множества мелких компаний не столько способствует конкуренции на этом рынке, сколько является угрозой безопасности. Маленькая компания не имеет возможности покупать качественные самолеты, качественно их обслуживать. И это приводит к таким трагедиям», — сказал депутат, комментируя катастрофу Ан-148.
Емельянов пояснил, что «в идеале» в России должны остаться два крупных перевозчика, способных и закупать качественную отечественную технику, и обслуживать ее, и готовить качественный персонал.
«Без принятия этих мер трагедии, подобные случившейся в Подмосковье, будут продолжаться», — добавил он.
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