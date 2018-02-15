Матвиенко назвала недопустимой жизнь владельцев авиакомпаний за границей

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«И к крупным, и к мелким собственникам авиакомпаний [должны быть] одинаковые требования безопасности. Может быть, необходимо ввести новые требования к собственникам, чтобы и они неукоснительно выполняли эти требования», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о возможных причинах катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний».Глава Совета Федерации назвала недопустимой ситуацию, когда хозяин российский авиакомпании живет за границей и не контролирует ее работу.«Авиакомпания — это не торговая палатка», — отметила Матвиенко.В то же время она выступила против «искусственного» сокращения числа работающих на российском рынке авиакомпаний, отметив, что такой шаг приведет к росту цен на билеты и ухудшению качества перевозок.«Конкуренция во всех сферах и здесь — двигатель прогресса, двигатель отрасли. Нельзя довести до того, чтобы была монополия на этом рынке», — сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).Ранее в среду первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в парламенте за сокращение числа авиакомпаний.«Наличие множества мелких компаний не столько способствует конкуренции на этом рынке, сколько является угрозой безопасности. Маленькая компания не имеет возможности покупать качественные самолеты, качественно их обслуживать. И это приводит к таким трагедиям», — сказал депутат, комментируя катастрофу Ан-148.Емельянов пояснил, что «в идеале» в России должны остаться два крупных перевозчика, способных и закупать качественную отечественную технику, и обслуживать ее, и готовить качественный персонал.«Без принятия этих мер трагедии, подобные случившейся в Подмосковье, будут продолжаться», — добавил он.