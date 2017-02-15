Марина Антимонова: «Деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает».

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«В Самарском регионе 126 видов соцподдержки, 19 млрд.рублей мы тратим на это. На выплаты с учетом бедности тратится всего около 4 млрд.рублей. все остальное выплачивается по сугубо категориальному принципу. Независимо от того, какие доходы, зарплаты и пенсии получают люди, так как они относятся к какой-то определенной категории, государство им производит какие-то выплаты. Огромные средства уже тратятся на меры соцподдержки. Мы не можем увеличивать из бюджета долю расходов на социальные нужды, уже критическая ситуация по расбалансировке этого бюджета. В этих обстоятельствах у нас получается, что до бедных-то помощь не доходит. Размер пособий был сформирован в 90-е годы. И получить в 90-е те же 90, 100, 150 рублей, когда людям задерживали и не выплачивали зарплаты и пенсии – это были хорошие деньги. А в 2017-м у нас до сих пор есть такие пособия. Есть выплата в 90, 150 рублей тем же семьям с детьми. Получается, что деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает. Средства тратятся большие, но они не доходят до тех, кто в этом остро нуждается. И размер этих средств мы по копейке раздаем большому количеству людей – в регионе 1600000 человек получают соцподдержку. Ситуация критическая. Вот почему сейчас нужно срочно вмешиваться и как-то иначе перестраивать систему мер социальной поддержки».