Я нашел ошибку
Главные новости: 
Будьте осторожны в комментариях, иначе могут быть тяжелые последствия.
Госдума будет штрафовать за оскорбления в Интернете на 300 тысяч рублей
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Минстрой РФ создал спецкомиссию для ликвидации отставания на стройке «Самара Арена»
Участниками Фотоквеста могут стать все желающие в составе команд до 5 человек. Возраст участников – от 10 до 17 лет. В команде школьников обязательно присутствие в группе сопровождающего взрослого (педагога или родителя).
Национальный парк «Самарская Лука» объявляет старт фотоквесту «Секреты воды-2017»
Пожар, начавшийся в мансарде шестиэтажного дома, перекинулся на соседний дом, один человек погиб.
В Краснодаре горят два многоэтажных дома
Марина Антимонова
Марина Антимонова: «Деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает».
Аркадий Лазарев 2
Аркадий Лазарев: «Это действенная мера – теперь все будут знать состояние дорог по всей России».
По дороге в горком его автомобиль подрезала другая машина, заставив остановиться. Из нее вышли двое мужчин, которые напали на руководителя самарских коммунистов, начав его избивать.
На первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина было совершено нападение
Первый рейс состоится 19 февраля.
Из Самары в Винновку открыли туристический маршрут: пустили суда на воздушной подушке
сегодня  Среда, 15 февраля, 23:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/02:
USD 56.77
-0.97
EUR 60.02
-1.28
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Марина Антимонова: «Деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает».

15 февраля 2017 21:13
114
Марина Антимонова
Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова прокомментировала изменения в социальной политике региона.

«В Самарском регионе 126 видов соцподдержки, 19 млрд.рублей мы тратим на это. На выплаты с учетом бедности тратится всего около 4 млрд.рублей.  все остальное выплачивается по сугубо категориальному принципу. Независимо от того, какие доходы, зарплаты и пенсии получают люди, так как они относятся к какой-то определенной категории, государство им производит какие-то выплаты. Огромные средства уже тратятся на меры соцподдержки. Мы не можем увеличивать из бюджета долю расходов на социальные нужды, уже критическая ситуация по расбалансировке этого бюджета. В этих обстоятельствах у нас получается, что до бедных-то помощь не доходит. Размер пособий был сформирован в 90-е годы. И получить в 90-е те же 90, 100, 150 рублей, когда людям задерживали и не выплачивали зарплаты и пенсии – это были хорошие деньги. А в 2017-м у нас до сих пор есть такие пособия. Есть выплата в 90, 150 рублей тем же семьям с детьми. Получается, что деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает. Средства тратятся большие, но они не доходят до тех, кто в этом остро нуждается. И размер этих средств мы по копейке раздаем большому количеству людей – в регионе 1600000 человек получают соцподдержку. Ситуация критическая. Вот почему сейчас нужно срочно вмешиваться и как-то иначе перестраивать систему мер социальной поддержки».

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 февраля 2017  21:13
Марина Антимонова
Марина Антимонова: «Деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что проблему-то и не решает».
Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова прокомментировала изменения в социальной политике региона. Политика региона
114
15 февраля 2017  16:49
Госдума приняла документ в третьем (окончательном) чтении 10 февраля. Согласно действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года.
Совфед одобрил закон о бессрочной приватизации жилья
Госдума приняла документ в третьем (окончательном) чтении 10 февраля. Согласно действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта... Политика региона
136
14 февраля 2017  22:17
Они обсудили перспективы открытия в регионе филиала ВИАМ.
Николай Меркушкин в Москве встретился с гендиректором ВИАМ Евгением Кабловым
Они обсудили перспективы открытия в регионе филиала ВИАМ.  Политика региона
394
Весь список
Выборы 2016
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2016
1116
3 октября 2016  09:50
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2016
579
28 сентября 2016  12:26
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2016
1020
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1123
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
700
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4956
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1935
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2517
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1597
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1305
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2432
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2274
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11432
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9385
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5768
Весь список

Мероприятия
Масленица в Самаре: какие праздничные мероприятия ждут горожан и гостей города
В День всех влюбленных кинельские полицейские вместе с волонтерами провели акцию «Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты»
В Самарской области проходит акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»
Весь список
Популярное
за сегодня

В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич

1341

Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».

478

Николай Меркушкин в Москве встретился с гендиректором ВИАМ Евгением Кабловым

296
за неделю

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

2594

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

2234

Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз

1983
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда