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Новости /  Политика /  Политика региона  

Макфол назвал унизительным назначение Сигала в МИД

6 августа 2018 21:29
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Экс-послу России в США Майклу Макфолу не даёт покоя назначение голливудского актёра Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Он снова раскритиковал это кадровое решение Москвы, указав, что на месте российского посла в США Анатолия Антонова он бы счёл его оскорбительным, передает life.ru.

— Сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений. Он, может, и популярен в России, но в американском обществе у него практически нет влияния. У него нет опыта в дипломатии, поэтому это не имеет смысла. И я нахожу его назначение унизительным для российского посла в США Анатолия Антонова, — заявил Макфол в эфире "Коммерсантъ FM". — Будь я на месте Антонова, я был бы оскорблён подобным трюком.

К слову, это уже не первый комментарий бывшего дипломата по поводу назначения Сигала. Ранее он назвал его жестом отчаяния для российской стороны.

Напомним, в 2016 году Стивен Сигал стал гражданином России. До этого момента актёр ездил по стране с мастер-классами по боевым искусствам. 
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Комментарии



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