МИД направил Великобритании и Франции ноту с вопросами по «делу Скрипаля»
1 апреля 2018 14:20
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Всего в списке, направленном в британский МИД, значатся 14 вопросов. Российские дипломаты, в частности, потребовали объяснить, почему Москве было отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам — бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. В диппредставительстве попросили уточнить, какие антидоты были введены пострадавшим от отравления и как такие антидоты оказались у медиков на месте инцидента.
Также посольство потребовало объяснить, «на основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери». Кроме того, дипломаты поинтересовались, есть ли у британских властей контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое Лондон называет «Новичком», и разрабатывались ли его образцы или аналоги в Великобритании.
В списке также значатся вопросы об участии французских властей в расследовании «дела Скрипаля». «На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?» — приводится вопрос на сайте МИДа. Посольство интересуется, уведомлял ли Лондон ОЗХО о подключении Франции к расследованию, какие доказательства передавались Парижу для проведения собственного расследования дела и присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериалов у Скрипалей.
В списке, который посольство России в Париже направило МИДу Франции, значатся 10 вопросов. Некоторые из них повторяются, в том числе касающиеся оснований, по которым французские власти были привлечены к техсотрудничеству в расследовании Великобританией. Российское диппредставительство также потребовало объяснить, на основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении вещества, которое Лондон называет «Новичком», или его аналогов. Кроме того, дипломаты интересуются, имеются ли у Франции контрольные образцы этого вещества, разрабатывались ли они на территории страны и на каком основании французские специалисты установили «российский характер» вещества.
Великобритания и более 20 европейских стран обвиняют Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Генштаба 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Лондон заверяет, что против них было использовано боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое относится к третьему поколению химического оружия. На основании этих обвинений власти Великобритании приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и выслали 23 российских дипломата. США, Франция и еще более 20 государств выразили солидарность Лондону и также объявили о высылке членов российских дипмиссий.
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