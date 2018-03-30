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МИД Великобритании считает, что реакция России на высылку дипломатов из западных стран достойна сожаления

30 марта 2018 17:43
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Поведение Москвы, настаивают в Лондоне, является «вопиющим нарушением международного права».
МИД Великобритании считает, что реакция России на высылку дипломатов из западных стран достойна сожаления. Об этом, как передает Reuters, заявила официальный представитель британского внешнеполитического ведомства, передает РБК.

«Это прискорбно (regrettable), однако в свете поведения, которое Россия демонстрировала раньше, мы ожидали ответа», — заявила пресс-секретарь британского МИД. Она вновь подчеркнула, что Великобритания убеждена в виновности Москвы в отравлении Сергея Скрипаля. «Альтернативы тому, что Россия виновна, нет. Россия допустила вопиющее нарушение международного права и Конвенции по запрещению химического оружия», — сказала она.

Россия 30 марта объявила новые меры, направленные против Великобритании, на фоне массовой высылки российских дипломатов из почти 30 стран в связи с «делом Скрипаля». В российский МИД был вызван британский посол для выражения протеста. По решению российских властей, число британских дипломатов в России должно быть сокращено до количества российских дипработников, оставшихся в Великобритании после высылки 23 россиян.​

До этого Россия уже приняла перечень мер, направленных против Лондона. В частности, в качестве зеркального ответа на высылку российских дипломатов из России были высланы 23 британских дипломата, а генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу. Кроме того, деятельность в России был вынужден прекратить Британский совет.

Зеркальные меры были приняты Россией в ответ на действия других стран, выразивших солидарность с Лондоном с помощью высылки россиян. Помимо британского посла в МИД были вызваны посланники и других стран. Им объявили, что Россия вышлет ровно столько иностранных дипломатов, сколько из других стран выслали российских сотрудников. 
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