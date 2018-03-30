МИД Великобритании считает, что реакция России на высылку дипломатов из западных стран достойна сожаления

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«Это прискорбно (regrettable), однако в свете поведения, которое Россия демонстрировала раньше, мы ожидали ответа», — заявила пресс-секретарь британского МИД. Она вновь подчеркнула, что Великобритания убеждена в виновности Москвы в отравлении Сергея Скрипаля. «Альтернативы тому, что Россия виновна, нет. Россия допустила вопиющее нарушение международного права и Конвенции по запрещению химического оружия», — сказала она.Россия 30 марта объявила новые меры, направленные против Великобритании, на фоне массовой высылки российских дипломатов из почти 30 стран в связи с «делом Скрипаля». В российский МИД был вызван британский посол для выражения протеста. По решению российских властей, число британских дипломатов в России должно быть сокращено до количества российских дипработников, оставшихся в Великобритании после высылки 23 россиян.​До этого Россия уже приняла перечень мер, направленных против Лондона. В частности, в качестве зеркального ответа на высылку российских дипломатов из России были высланы 23 британских дипломата, а генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу. Кроме того, деятельность в России был вынужден прекратить Британский совет.Зеркальные меры были приняты Россией в ответ на действия других стран, выразивших солидарность с Лондоном с помощью высылки россиян. Помимо британского посла в МИД были вызваны посланники и других стран. Им объявили, что Россия вышлет ровно столько иностранных дипломатов, сколько из других стран выслали российских сотрудников.