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МИД Китая вызвал американского посла из-за санкций за сотрудничество с Россией

22 сентября 2018 23:57
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Кроме того, министерство сделало главе дипмиссии США резкое представление в связи с санкциями.
МИД Китая вызвал американского посла после введения Соединёнными Штатами санкций за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает life.ru.

Кроме того, министерство сделало главе дипмиссии США резкое представление в связи с санкциями. Другие подробности не приводятся.

Напомним, что американские санкции были введены против Китая из-за сотрудничества Пекина с Москвой. В Белом доме посчитали "злонамеренной" деятельностью покупку Китаем десяти российских Су-35 и нескольких систем С-400.

В связи с этим Минобороны КНР выразило решительный протест США, отметив, что Вашингтон "не имеет права вмешиваться" в отношения России и Китая. 
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Комментарии



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