«М.Видео» и Alibaba Group начали обсуждать партнерство
10 ноября 2017 19:43
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Один из собеседников РБК говорит, что в ближайшее время должна состояться поездка в Китай Саида Гуцериева (сын основателя «Сафмара» Михаила Гуцериева — нынешнего владельца компании), курирующего розничный бизнес группы, для встречи с топ-менеджментом Alibaba Group с целью «определения параметров возможного сотрудничества». По словам второго источника, китайская Alibaba заинтересована в получении контроля в «М.Видео». Идет ли речь о приобретении только «М.Видео» или всех розничных активов группы «Сафмар» (кроме «М.Видео» также владеет сетью «Эльдорадо», а также маркетплейсом goods.ru; все площадки должны быть объединены в «Сафмар ретейл»), собеседники РБК не уточняют.
Еще один источник РБК, близкий к одной из сторон, сообщил, что «финальной конфигурации возможного сотрудничества» пока нет, но с российской стороны речь идет точно о всей розничной группе, т.е. и о «М.Видео», и об «Эльдорадо», а также об условии, что «все привлеченные инвестиции должны пойти на развитие бизнеса, а не cash-out акционеров».
На запрос РБК в головном офисе Alibaba Group на момент публикации не ответили. В российском офисе AliExpress (входит в Alibaba Group) от комментариев отказались. «М.Видео, группа «Сафмар» и Alibaba находятся в стадии предварительных консультаций и обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества», — сообщил РБК представитель пресс-службы «М.Видео».
Сейчас 57,7% «М.Видео» принадлежит группе «Сафмар», остальные акции находятся в свободном обращении на Московской бирже. Капитализация ретейлера на 17:10 мск составляет 74,95 млрд руб. За акции «М.Видео» группа «Сафмар» заплатила $725,8.
Чистая прибыль «М.Видео» в первом полугодии 2017 года выросла на 19%, до 2,5 млрд руб., выручка показала прирост 0,6%, до 83,4 млрд руб. «Эльдорадо» свои результаты по итогам первых шести месяцев 2017 года пока не публиковало, в 2016 году выручка компании выросла на 11%, до 130 млрд руб. Совокупная выручка «М.Видео» и «Эльдорадо» по итогам 2016 года составила 296 млрд руб., общее количество магазинов — 815, EBITDA составила 13 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 4,4%. Акции обоих ретейлеров сейчас находятся в залогах: акции «М.Видео» — у банка ВТБ, а «Эльдорадо» — у Россельхозбанка.
Россия — это единственная страна за пределами Китая, где Alibaba Group интересно развивать офлайн-направление, объясняет один из собеседников РБК. В Китае Alibaba управляет сетью розничных магазинов Hema, в которых продаются продукты, готовая еда и можно забрать заказ из онлайн-магазинов Alibaba. Кроме того, компания строит собственный торговый центр More Mall в Гуанджоу (должен открыться в апреле 2018 года). В октябре 2016 года в письме акционерам основатель Alibaba Group Джек Ма анонсировал, что исключительно электронную коммерцию в скором будущем заменит «новый ретейл» — интеграция онлайн- и офлайн-торговли, логистики и анализа больших данных в единую цепочку.
«При этом китайцы рассматривают свое развитие в России преимущественно с участием сильного локального партнера», — отмечает он. В начале января стало известно, что идею по созданию совместного предприятия с китайской компанией обсуждает Сбербанк, завершить его формирование стороны рассчитывали до середины первого полугодия 2017 года. Планировалось, что Alibaba Group внесет в новую компанию свой бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы, а банк обеспечит прежде всего финансовый ресурс, а также маркетинговые и логистические технологии.
Но сделка до сих пор не состоялась. Вместо китайского партнера Сбербанк выбрал его российского конкурента: в августе банк подписал соглашение о намерениях с «Яндексом» о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
«Сделка с «Яндексом» была альтернативой «китайскому сценарию», — рассказывал РБК источник, участвовавший в обсуждении сделки Сбербанка с Alibaba. — Доступ стратегического, но все же иностранного инвестора на крупнейшую инфраструктуру государственного банка — в этом все же есть риск, если хотите, национальной безопасности».
Alibaba рассматривает варианты развития различных форматов розницы и самостоятельно. У компании уже есть два собственных шоу-рума в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». В июле стало известно о переговорах между AliExpress и «ВымпелКомом» об открытии в принадлежащих оператору салонах (под брендом «Билайн») магазинов. На прошлой неделе AliExpress объявил о запуске в России сети магазинов с элементами виртуальной реальности. Интерес к магазинам в AliExpress объясняли тем, что «многие покупатели не решаются заказывать товары в интернете, потому что не могут их пощупать», а шоу-рум позволяет «приблизить товары китайских продавцов к российским покупателям».
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