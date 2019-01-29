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Любите старые машины? Прекрасно, но скоро въезд в Москву и Питер для вас будет закрыт

29 января 2019 23:33
84
Так решил президентский совет по правам человека. Разбираемся, каким машинам запретят въезд в две столицы.
Президентский совет по правам человека предложил запретить въезд в столицы машинам низкого экологического класса, передает life.ru. Правительство поддержало эту идею. Кому и когда перекроют дорогу?

В столицу запретят въезд машинам с экологическим классом Евро — 0,1,2,3

К ним, согласно исследованию Russian Automotive Market Research, относится почти 60% автопарка россиян.

Какие машины относятся к Евро-0 и Евро-1?

Японские машины до 1997 года
Европейские до 1996 года
Американские до 1995 года
Китайские до 2003 года выпуска

Популярные модели экологического класса Евро-0 и Евро-1

Многие отечественные авто, например: старые Уазы, Волги, Газели, Москвичи придётся вывезти за 101 километр.

Какие машины относятся к Евро-2?

Японские машины до 2004 года
Европейские до 2000 года
Американские до 2000 года
Китайские до 2007 года выпуска

Популярные модели экологического класса Евро-2

Например, Subaru forester 2002 года. Или Honda Civic 2003. Из Европы — Ford Mondeo или Mersedes E-класса — до сих пор популярны.

Какие машины относятся к Евро-3?

Японские машины до 2010 года
Европейские до 2004 года
Американские до 2003 года
Китайские с 2008 года выпуска
Корейские до 2005 года

Популярные модели экологического класса Евро-3

У японцев семейный Honda Odyssey. Американский Ford Focus. А как быть с BMW 3-Series (Е36) и 5-Series (E39)? А ещё Scoda Octavia.

В 2018 году подержанных машин купили вчетверо больше, чем новых

Новых купили 1 млн 623 тысячи. Подержанных 5 млн 401 тысячу.
На Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе на одну новую покупку 43 б/у.

В Москве средний возраст машины 10–12 лет

И не все отвечают экологическим нормам. Какие придётся продавать, узнаем уже 4 марта, когда правительство утвердит новые правила.



 
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Комментарии



Политика региона
29 января 2019  23:33
Так решил президентский совет по правам человека. Разбираемся, каким машинам запретят въезд в две столицы.
Любите старые машины? Прекрасно, но скоро въезд в Москву и Питер для вас будет закрыт
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