Любите старые машины? Прекрасно, но скоро въезд в Москву и Питер для вас будет закрыт

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К ним, согласно исследованию Russian Automotive Market Research, относится почти 60% автопарка россиян.Японские машины до 1997 годаЕвропейские до 1996 годаАмериканские до 1995 годаКитайские до 2003 года выпускаМногие отечественные авто, например: старые Уазы, Волги, Газели, Москвичи придётся вывезти за 101 километр.Японские машины до 2004 годаЕвропейские до 2000 годаАмериканские до 2000 годаКитайские до 2007 года выпускаНапример, Subaru forester 2002 года. Или Honda Civic 2003. Из Европы — Ford Mondeo или Mersedes E-класса — до сих пор популярны.Японские машины до 2010 годаЕвропейские до 2004 годаАмериканские до 2003 годаКитайские с 2008 года выпускаКорейские до 2005 годаУ японцев семейный Honda Odyssey. Американский Ford Focus. А как быть с BMW 3-Series (Е36) и 5-Series (E39)? А ещё Scoda Octavia.Новых купили 1 млн 623 тысячи. Подержанных 5 млн 401 тысячу.На Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе на одну новую покупку 43 б/у.И не все отвечают экологическим нормам. Какие придётся продавать, узнаем уже 4 марта, когда правительство утвердит новые правила.