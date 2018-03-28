Лондон проверит инвестиционные визы россиян, полученные до 2015 года
28 марта 2018 22:32
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«Основания для выдачи виз Tier1 уже были изменены в 2015–2016 годах, и количество выдаваемых виз такого рода с тех пор сократилось на 84%. Я попросила своих сотрудников посмотреть, какие реформы мы можем продолжить, а также изучить меры, принятые за пару прошедших лет», — сказала она, пояснив, что анализ предыдущих решений по визам поможет определить, нужно ли принимать новые меры в отношении тех, кто получил визы до этого срока.
Всего британские чиновники намерены рассмотреть документы 700 россиян, которым было дано разрешение приехать в Великобританию по визе инвестора, заявила Эмбер Радд, передает Bloomberg.
Британия выдает пять видов виз категории Tier1, следует из данных, опубликованных на правительственном портале Великобритании. Одна категория таких виз — Tier 1 Exceptional Talent — предназначена для выдающихся деятелей науки, литературы или искусства, которых приглашает Великобритания, остальные четыре — бизнес-визы, для получения которых надо соответствовать строгим финансовым критериям.
Среди них — виза инвестора (Tier 1 Investor), виза предпринимателя (Tier1 Entrepreneur), предназначенная для тех, кто намерен вести бизнес на территории страны, а также полугодичная виза будущих предпринимателей (Graduate Entrepreneur), которая предназначена для деловых людей, которые уже ведут переговоры по поводу открытия или покупки компании в Британии (продлить такую визу нельзя, после ее окончания нужно выбрать другой тип визы. — РБК).
С 6 апреля 2018 года Британия перестанет выдавать еще один подтип визы Tier1, так называемую обычную визу (Tier1 General), предназначенную для тех, кто живет и работает в Великобритании уже более пяти лет.
Требования к заявителям на визу инвестора и визу предпринимателя различаются объемом инвестиций (не менее £50 тыс. для визы предпринимателя и не менее £2 млн для визы инвестора). Визы этих категорий выдаются на срок три года и четыре месяца. Продлить их можно на два или три года в зависимости от того, получал заявитель до того аналогичную визу или визу иной категории, а также от объема вложенных инвестиций.
До 2015 года виза инвестора гарантированно выдавалась бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее £2 млн (более $2,8 млн), однако затем Лондон принял закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает возможность применения к их владельцев «ордера на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders (UWO).
Этот ордер позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец не способен доказать легальность происхождения доходов.
Ранее о том, что Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, британцы «хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <...> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним». В качестве возможной меры в отношении этих лиц он упоминал такого рода ордера.
Тогда же Джонсон сообщил, что агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями уже ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины.
Рассматривать меры по ужесточению условий для российских олигархов Лондон начал после того, как премьер-министр Тереза Мэй публично возложила на Москву ответственность за отравление Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, осужденного в России за госизмену за работу на британскую разведку. Скрипаль был помилован в 2010 году и с тех пор проживает в Великобритании, где получил убежище. Москва регулярно опровергает свою причастность к отравлению Скрипаля.
Мэй также сообщила, что Великобритания приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов и приостановке всех правительственных контактов на высшем уровне. Будут разработаны меры «экономического воздействия» на Россию, пообещала тогда премьер-министр.
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