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Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался Джозефом Пвагом – бразильцем из Сан-Паулу
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Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался Джозефом Пвагом – бразильцем из Сан-Паулу

28 февраля 2018 17:42
123
Так, по крайней мере, написано в его паспорте.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в одной из западных спецслужб, глава КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-е годы использовали нелегально полученные бразильские паспорта, чтобы добиться въезда в страны Запада, информирует РБК. По словам собеседника агентства, есть предположение, что таким образом представители правящей в Северной Корее семьи искали варианты возможного бегства из страны.

На фотографиях паспортов, которые опубликовал Reuters, видно, что в них вклеены фотографии людей, похожих на Ким Чен Ына и его отца. При этом владельцы паспортов в них именуются как Джозеф Пваг и Иджон Чой.

МИД Бразилии официально заявил, что расследует факт использования своих паспортов. Источник Reuters в Бразилии заявил, что документы, выданные посольством в Праге в 1996 году, были подлинными.

Собеседники агентства в странах Западной Европы сообщили, что паспорта на имя Пвага и Чоя как минимум дважды подавались на получение виз, однако они не уточнили, удовлетворялись ли эти просьбы. При этом существует предположение, что обладатели паспортов могли посещать Бразилию, Японию и Гонконг.

Ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын часть детства провел в швейцарском Берне, где учился в школе. Тогда он представлялся как сын водителя посольства КНДР.




Фото: Reuters
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Комментарии



Политика региона
28 февраля 2018  17:42
Так, по крайней мере, написано в его паспорте.
Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался Джозефом Пвагом – бразильцем из Сан-Паулу
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