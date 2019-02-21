Леонид Симановский: Президентом предложены реальные меры поддержки многодетных семей
21 февраля 2019 17:07
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Комментарий заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия» Леонида Симановского:
"Президентом предложены реальные меры поддержки многодетных семей и стимулирования рождаемости. Например, пособие для детей-инвалидов он считает возможным повысить почти вдвое - с 5,5 до 10 тысяч рублей. Конечно, Владимир Владимирович Путин понимает, что этого мало, но это именно то, что уже сегодня можно сделать.
В качестве дополнительной меры для семей с тремя и более детьми глава государства предложил выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Вкупе с материнским капиталом, который уже может использоваться на эти же цели, на погашение ипотеки такая семья сможет направить более 900 тысяч рублей. Для реализации предложения президента, касающегося погашения ипотечных кредитов таких семей, может потребоваться дополнительно более 26 миллиардов рублей уже в 2019 году. Кроме того, размер выплат на первого и второго ребенка предлагается поднять до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Президент сказал, что до конца 2020 года предоставление всех госуслуг в России необходимо избавить от излишней бюрократии. Как известно, сейчас для получения любого пособия или любой льготу надо походить по различным инстанциям и получить справок столько, что уже и никакой льготы порой не хочется. Но люди вынуждены ходить из безысходности. Вот эту функцию должно взять на себя государство, чтобы человек мог подать заявление с описанием того, что ему нужно, а дальше уже все должно идти в автоматическом режиме.
До сих пор еще не решена задача, как сделать так, чтобы кадастровая стоимость стала справедливой. Поскольку те, кто проводит кадастровую оценку, руководствуются федеральным законодательством, надо посмотреть, что изменить на федеральном уровне в законодательстве, чтобы сделать ее справедливой. Президент предложил, чтобы тот механизм, который был принят ранее по налогу на недвижимость и ограничивал рост налога 10% в год, распространить и на земельные участки.
Помимо этого, глава российского государства предложил сделать бессрочной льготу по налогу на прибыль для медицинских и образовательных учреждений. Все эти и другие озвученные им меры реалистичны и просчитаны, исходя из того потенциала, который Россия за эти годы накопила, несмотря ни на какие санкции и кризисы. Этот потенциал позволяет решать нам уже совершенно новый уровень задач, которые в послании и были поставлены нашим президентом", передает пресс-служба облправительства.
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