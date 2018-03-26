Латвия вышлет из страны российского посла, Эстония — одного дипломата, Литва — трех дипломатов
26 марта 2018 20:53
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По данным агентства, Латвия вышлет из страны одного российского посла в знак солидарности с Лондоном, который обвиняет Москву в отравлении Скрипалей. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российских дипломатов вышлют «за нарушение Венской конвенции». Также в черный список будут внесены несколько граждан России.
Из Литвы вышлют трех российских дипломатов, а также запретят въезжать в республику еще 44 гражданам России, передает Reuters. «Высылая лиц, которые занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, страны [ЕС] выражают солидарность с Великобританией и стремятся принять меры против шпионских сетей России в Европе», — заявили в МИД Литвы.
Эстония объявила, что из страны будет выслан один дипломат. Как заявил министр иностранных дел республики Свен Миксер, действия российского дипломата «несовместимы с положениями Венской конвенции».
Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии 4 марта в городе Солсбери в Великобритании. В Лондоне возлагают ответственность за их отравление на Москву. В знак протеста из Британии были высланы 23 российских дипломата, Россия дала «зеркальный ответ»: выслала 23 британских дипломата, прекратила работу Британского совета и потребовала закрыть консульство Королевства в Санкт-Петербурге.
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