Курилы не сдаются и не продаются. Почему Япония не получит острова

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В последние дни у противников президента Путина — как со стороны ультралиберального, так и со стороны ультрапатриотического лагеря — появилась новая мантра. На смену уже неактуальному лозунгу "Путин сливает Донбасс" пришёл новый: "Путин сливает Курилы". По их мнению, речь идёт о том, что Москва в обмен на инвестиции, технологии и просто хорошее отношение со стороны Токио готовится отдать Японии Южно-Курильские острова.Этому способствовали заявления японского премьер-министра Синдзо Абэ, который предложил не выселять россиян, живущих на Южных Курилах при подписании соглашения с Россией. И последовавшие после этого высказывания командующего войсками Соединенных Штатов в Японии генерал-лейтенанта Джерри Мартинеза, который сказал, что "на данный момент" у США нет планов размещать на Курильских островах базы.В подобной ситуации российское общество не может оставаться равнодушным, и вот мы уже читаем об инициативе депутата Госдумы, который внес законопроект, налагающий вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов то России. Российский МИД уже вызвал посла Японии на Смоленскую площадь и попросил прекратить "искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора", и навязывать "другой стороне собственный сценарий ее урегулирования".Но для любого мало-мальски смыслящего в политике человека очевидно, что Россия сдавать Курилы не собирается. Для нашей страны это не просто острова, а стратегически важная земля. Контроль только над частью этих островов делает всё Охотское море (а значит, и его запасы) внутренними водами Российской Федерации. Кроме того, возле островов проходят два единственных незамерзающих пролива, связывающих Охотское море (а значит, находящиеся на его берегах российские порты, а также Тихоокеанский флот) с внешним миром. Наконец, акватории островов богаты рыбными ресурсами, там потенциальные залежи углеводородов и редких элементов.Продолжение муссирования этой идеи грозит России серьёзными политическими рисками, которые могут быть связаны не только с негативными настроениями россиян, но и с реакцией внешних партнёров, таких как США и ЕС. Потому-то даже мысль о ситуации, в которой Кремль "под давлением внешних сил" решит пересмотреть статус своих островов, может похоронить взвешенную позицию этих стран по многим вопросам, включая Крым.Напомню, японская сторона обещает заключение полноценного мирного договора и "в довесок" многомиллиардный пакет инвестиций в дальневосточные регионы РФ. Кроме того, Страна восходящего солнца якобы готова щедро поделиться технологиями, которые нужны для технологического рывка российской промышленности. И в обмен Токио всего-то просит передать несколько островов общей площадью менее двух тысяч километров и с населением чуть более 10 тысяч человек (которых японцы благородно согласились не выселять). При этом поясняя Москве, что без передачи этих островов ни о каких серьёзных инвестициях не может идти и речи. Так как японское население считает эти острова якобы своими, незаконно отторгнутыми Советским Союзом после Второй мировой.Тонкость ситуации в том, что Токио не сможет развивать сотрудничество с Москвой даже в случае передачи островов. Ближайший сильный экономический партнёр Японии — Соединённые Штаты Америки — просто заблокирует реализацию любых сделок, которые будут обещаны Москве в случае передачи островов.Ирония также и в том, что японцы сейчас очень медленно двигаются в сторону десакрализации идеи "возврата северных территорий". И эти причины прагматичны: в Токио опасаются российско-китайского сближения (которое сводит на нет все попытки США и Японии сдержать Поднебесную), им самим выгодно упрочить свои позиции в российских коридорах власти для балансировки Пекина.Поэтому Токио будет постепенно уступать в переговорной позиции. Москва это понимает и ведёт себя не только принципиально, но ещё и вежливо: не делает резких заявлений и не дискредитирует японских политиков перед собственным населением. Кремль ведёт себя с японцами по-японски — то есть не сдвигается со своей позиции, но при этом вежливо улыбается и не ставит ультиматумов.Сама по себе сдача двух островов бессмысленна с точки зрения самого переговорного процесса. Да, формально Россия готова говорить о таком варианте (на основе так называемой "Декларации 1956 года", предполагающей передачу двух островов, затем заключение мирного договора, а затем продолжение переговоров по оставшимся двум), однако лишь формально. По факту же — зачем отдавать два острова, если Япония не сможет отказаться от двух остальных и будет требовать их возврата, выставляя новые условия и даже ультиматумы? А если Токио морально готов отказаться от двух, то это означает, что "возврат северных территорий" перестал быть идеей фикс для японского населения. Тогда зачем отдавать даже два из них?Большинство российских политиков понимает, почему премьер-министр Абэ регулярно говорит о скорой победе в курильском вопросе: в 2019 году в Японии состоятся выборы в палату советников (верхняя палата в японском парламенте), на которых будет избираться половина её состава. И Синдзо Абэ необходимо не только победить, но и удержать достаточное большинство для проведения конституционных реформ, которые позволят ему войти в историю как премьер-министру, восстановившему японский суверенитет.Кремль своей компрометирующей риторикой не хочет мешать хорошему человеку сделать правильное дело — оторвать Японию от США и усилить её возможности, создавая контрбаланс Китаю в Восточной Азии. Курильские острова-то всё равно останутся российскими. Максимум, что может получить японская сторона — это совместную экономическую деятельность на островах при сохранении российского суверенитета. Да и то лишь в том случае, если будет двигаться немного побыстрее — время-то работает на Москву.