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Кудрин заявил о невыполнении большинства показателей из майских указов

13 июня 2018 22:06
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Государственной думе назвал целевые показатели в экономике, о которых говорилось в майских указах Владимира Путина 2012 года и которые не были достигнуты.
Выступая в Госдуме с отчетом о деятельности Счетной палаты в 2017 году, новый глава ведомства Алексей Кудрин рассказал о проблемах с выполнением майских указов Владимира Путина от 7 мая 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на агентство ТАСС.

«Самые серьезные показатели недостижения [целевых показателей майских указов от 2012 года] касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году», — сказал Кудрин. Он напомнил, что по данным правительства, с 2011 года темпы роста производительности составили 3,8%. «То есть с 2011 по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году», — сказал Кудрин.

Проблемы возникли и с увеличением в ВВП России доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Планировалось, что по сравнению с 2011 годом она увеличится в 1,3 раза, а на деле доля такой продукции составила лишь 21,7 против 19,6% в 2011 году.

В то же время Кудрин признал, что по некоторым направлениям — например, по повышению оплаты труда учителей — показатели майских указов все же удалось достичь.

4 июня Кудрин на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что в прошлом году почти во всех министерствах были зафиксированы недочеты в исполнении и финансировании госпрограмм. «В каких-то ведомствах недочетов, по его словам, «меньше, а где-то — больше», — добавил он.

В мае 2012 года после инаугурации Путин дал правительству 218 поручений, касавшихся социально-экономического развития. В 2018 году глава государства 7 мая подписал указ о развитии России до 2024 года. Он поручил кабмину увеличить прирост населения, обеспечить увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, а также вдвое снизить уровень


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Комментарии



Политика региона
13 июня 2018  22:32
Это нововведение коснется всех граждан России.
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Это нововведение коснется всех граждан России.   Политика региона
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13 июня 2018  22:06
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Государственной думе назвал целевые показатели в экономике, о которых говорилось в майских указах Владимира Путина 2012 года и которые не были достигнуты.
Кудрин заявил о невыполнении большинства показателей из майских указов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Государственной думе назвал целевые показатели в экономике, о которых говорилось в майских указах... Политика региона
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