Я нашел ошибку
Главные новости: 
По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Кудрин заявил, что госуправление в России — это «старая скрипучая машина, на которой мы едем не туда»
В рамках учений состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги 2016 года и поставлены задачи на пожароопасный период 2017 года.
В Самарской области прошли учения по тушению лесных пожаров и были поставлены задачи на пожароопасный период 2017 года
С 10 мая на сайте акции гдеродился.рф начнется голосование среди участников межмуниципального этапа.
Завершился муниципальный этап общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Строители движутся с опережением графика, так что в первом квартале 2018 года здесь появятся первые пациенты.
Марк Курцер посетил строящийся в Самаре госпиталь «Мать и дитя»: «Мы очень довольны тем, как движется проект»
В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 23 стран.
Самарская спортсменка завоевала в Чехии серебро Первенства Европы по самбо
Сегодня пассажиры клубного трамвая, начиная с обеда, могут получить у кондукторов билеты на игру
В Самаре к 75-летию "Крыльев" запущен трамвай в клубных цветах со специальным оформлением
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
В Рождествено на улице Фабричной горел частный дом
Судака он отпустил в реку и ушёл домой.
Сызранец поймал в реке Сызранке судака весом 9 кг и длиной более метра
сегодня  Пятница, 21 апреля, 23:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Кудрин заявил, что госуправление в России — это «старая скрипучая машина, на которой мы едем не туда»

21 апреля 2017 21:33
89
По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Как сообщает РБК, проблемы с экономикой России связаны не только с низкими ценами на нефть и санкциями, дело еще и в государственном управлении. Об этом в ходе Красноярского экономического форума заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

«Систему государственного управления я бы оценил сегодня, как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности, на которой мы, наверное, заезжаем не туда и каждый раз корректируем свое движение. Но результат небольшой», — сказал Кудрин.

По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.

«Последние десять лет наши темпы роста — ниже 1,5%. Для России это, в общем-то, потерянное десятилетие. В начале нулевых мы жили около восьми лет с темпами 7%, и это был высокий темп роста для России, Россия обновлялась. Последние десять лет мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками, нам похвастаться нечем», — отметил Кудрин.

Кудрину с его сравнением системы госуправления со «скрипучей машиной» ответил министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. «Вы только что сказали, что эффективность наших управленческих решений в системе государственного аппарата составляет 50%. Это означает, что мы все-таки не скрипучая телега, <...> все-таки это автомобиль экономического класса», — сказал Абызов. Но довольствоваться «автомобилем экономкласса» нельзя, сказал чиновник, «потому что вызовы, которые сегодня стоят перед Россией <...> настолько серьезны, что здесь и экономкласса не хватит и вашей телеги тоже».

Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что его ведомство пытается выстраивать новые управленческие подходы. Так, план правительства по ускорению темпов роста экономики, который готовит министерство, должен «жить и реагировать на изменение внешних условий», «иметь обратную связь».

Для этого нужно внедрить проектное управление, отметил министр — в Минэкономразвития уже создали департамент по управлению изменениями, что поспособствует «горизонтальным принципам управления». В перспективе подобные изменения Орешкин предложит ввести и на уровне правительства. План роста экономики не должен быть «мертвым» документом, заявил министр, и этому поможет именно смена управленческого подхода.

В целом в России «целый ряд структурных проблем», заявил Кудрин. Одной из них является большое присутствие государства в экономике. Госкомпании «иначе мотивированы» и при этом занимают главную роль в ведущих отраслях страны, например в добыче полезных ископаемых и финансах, где, по мнению Кудрина, госкомпаний не должно быть вообще. Именно госсектор во многом несет ответственность за низкие темпы роста, это связано с его «очень вялой политикой», настаивает экс-глава Минфина. России нужны новые стимулы, в частности, выход бизнеса на международные рынки, куда сейчас он боится идти, заключил Кудрин.

Само собой, государство не должно полностью уходить из экономики, «абсолютно наивно» было бы предполагать обратное, заметил вице-премьер Аркадий Дворкович. Власти должны обеспечивать защиту прав и интересов граждан, причем им следует это делать «намного эффективнее», чем сейчас, сказал Дворкович.

ЦСР разрабатывает стратегию реформ до 2024 года, одновременно свой план развития до 2025 года пишет Минэкономразвития. Оба документа планируется представить в мае этого года. Орешкин, отвечая в ходе форума на вопрос, есть ли конкуренция между программами, признал, что она существует, однако назвал ее «позитивной». ЦСР и Минэкономразвития работают совместно над одними задачами, и в параллельной работе нет ничего страшного, аргументировал министр, отметив, что у ЦСР сфера ответственности больше. Кудрин Орешкина поддержал, уточнив, что этот центр занимается такими масштабными вопросами, как геополитика, судебная система и правоохранительные органы.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 апреля 2017  21:33
По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Кудрин заявил, что госуправление в России — это «старая скрипучая машина, на которой мы едем не туда»
По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и... Политика региона
87
21 апреля 2017  15:20
В девяти «Открытой России» отказали. Самая частая причина отказа — субботники, назначенные на то же время.
В 11 городах власти согласовали акцию «Открытой Россия» против нового срока Владимира Путина
В девяти «Открытой России» отказали. Самая частая причина отказа — субботники, назначенные на то же время.   Политика региона
158
20 апреля 2017  16:14
Сборы будут проходить в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.
Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы
Сборы будут проходить в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.  Политика региона
271
Весь список
Выборы 2018
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
1920
3 октября 2016  09:50
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2018
835
28 сентября 2016  12:26
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2018
1466
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
502
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
809
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1033
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2418
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1412
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6158
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
295
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
783
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1991
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3020
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3089
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12044
Весь список

Мероприятия
24 апреля в Самаре стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В Самаре состоится веселый спортивный праздник - Чемпионат по бегу в ползунках «Беби-кросс»
Молодежь Самары наведет порядок в парке Победы
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом

1110

Реконструкция Московского шоссе в Самаре выходит на финишную прямую

541

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

526
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

9565

Пресс-секретарь губернатора Николая Меркушкина прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке губернатора

4397

Путин: Оборот госнаград на чёрном рынке — абсолютно неприемлемое явление

3737
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Ардабьев Эдуард Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда