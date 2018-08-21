Кудрин заверил, что России хватит денег на ещё один финансовый кризис
21 августа 2018 22:31
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Он напомнил, что в 2008–2009 годах половина Резервного фонда была направлена на удержание бюджетной системы. Затем, в годы рецессии, израсходовали и вторую половину.
— Резервного фонда сегодня нет, остался ФНБ, и его хватит на ещё один похожий кризис, — сказал Кудрин в Госдуме.
В июле Фонд национального благосостояния достиг 4,844 триллиона рублей.
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